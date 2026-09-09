Preventa Cinépolis de ‘Your Name’, el éxito de Makoto Shinkai que celebra su 10 Aniversario: ¿cuántos días estará en cines?

Your Name en México Cinépolis activó la preventa del reestreno en México este miércoles 9 de septiembre..

A finales de agosto, Cinépolis México anunció que llevaría de vuelta a la pantalla grande uno de los éxitos trascendentales en la historia de la animación japonesa, ‘Your Name’, cuyo alcance global en el 2016 permitió que el camino de la distribución de anime se expandiera a un nivel no visto desde El viaje de Chihiro; el retorno del filme que catapultó a Makoto Shinkai a la fama internacional, vuelve a los cines del país como parte de su celebración del 10° aniversario.

Desde el comunicado, el público fanático en México se ha mantenido al tanto de nuevas actualizaciones, aun así, tan inesperado como un cometa que se desprende a medio vuelo, la cadena de cines anunció que la preventa para Your Name se activó este miércoles 9 de septiembre, ¡así es, hoy mismo, justo ahora!

Sin embargo, a pesar de que Cinépolis no anunció previamente el número de funciones que reservará para el festivo reestreno, la aplicación móvil y página web muestran que existe una considerable cantidad de proyecciones durante la primera parte de octubre en diversos establecimientos de la República Mexicana.

Preventa Cinépolis de Your Name: ¿hasta cuándo se proyectará Kimi no Nawa en cines México?

Alrededor de las 13:00 horas de este miércoles, Cinépolis anunció que la preventa de Your Name en México ya estaba disponible, no obstante, internautas reportaron que la aplicación móvil y página web de la cadena de cine presentó problemas al momento de buscar la película de animación japonesa en su catálogo de próximos estrenos.

Si #YourName dejó una huella en tu corazón, ¡prepárate para revivirla! 🥹💫 ¡Su preventa ya está activa! 🎬✨ Corre por tus entradas acá 👉 https://t.co/HuBIOu1bOt @MasQueCineLatam pic.twitter.com/9HydKdcse6 — Cinépolis (@Cinepolis) September 9, 2026

En el transcurso de las siguientes dos horas, las complicaciones de la preventa se solucionaron, ya que Cinépolis comenzó a actualizar cines, salas y días de las funciones destinadas a México; a su vez, solicitaron la paciencia dee sus clientes, pues informaron que la cartelera seguirá presentando actualizaciones durante el transcurso de este miércoles.

La audiencia masiva que Your Name conquistó en el 2016 ha vuelto con mayor fuerza diez años después desde su estreno, conformada tanto por el público que experimentó la grandeza de su animación en cines y vuelve para una segunda ronda, como aquel sector que perdió tal oportunidad o el nuevo público que se acerca curioso al alboroto.

Debido a esta gran demanda, Cinépolis programó funciones que van desde el 4 hasta el 14 de octubre, es decir, casi dos semanas de espacio en la cartelera otoñal, y tomó en cuenta las preferencias del público al proyectar la película tanto en su idioma original como su versión con doblaje latino.

¿De qué trata Your Name? Un viaje de amor, aprendizaje e hilos rojos del destino capaces de quebrar el tiempo

Kimi no Nawa, conocida internacionalmente como Your Name o Tu Nombre en su traducción latinoamericana, es un filme de animación japonesa creado por Makoto Shinkai, cuyo éxito global en 2016 revolucionó las reglas del negocio y puso la vista del mundo en las producciones de anime que continúan rompiendo récords en taquilla desde entonces.

La historia narra el misterioso cambio de cuerpos entre una adolescente que habita un pueblo rural que sueña con vivir en Tokio, Mitsuha, y un chico de dicha ajetreada capital de Japón, Taki. Dado que ninguno logra descubrir una explicación lógica al cambio repentino, deciden crear reglas para no arruinarse la vida al poseer el cuerpo del otro, lo que termina orillándolos a un viaje de aprendizaje mutuo que paulatinamente se convierte en algo más.

Sin embargo, la historia presenta un giro terrible para los protagonistas, tras el cual tendrán que aferrarse al destino para superar no sólo la distancia, sino el tiempo y el cielo mismo.

En la actualidad, Shinkai se ha consolidado como uno de los directores más prolíficos de la animación japonesa, destacando en el medio por la profundidad emocional de sus historias capaces de explorar la delicadeza de las conexiones humanas (The Garden of Words, 5 Centimeters per Second), y que a menudo se encuentran entrelazadas con eventos fantásticos que trascienden tiempo, espacio o realidad (Your Name, Suzume, Weathering With You).

Your Name también fue el primer proyecto en el que Shinkai colaboró con RADWIMPS, banda japonesa que brinda banda sonora a la película y quienes fueron aclamados por su habilidad para coordinar el ritmo musical con la historia, expandiendo así la experiencia única del filme.