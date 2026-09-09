Maluma y Shakira Maluma anuncia ‘Agua’, su nueva canción con Shakira: ¿Cuándo se podrá escuchar esta colaboración? (Instagram: @maluma / @shakira)

Maluma y Shakira volverán a unir fuerzas para lanzar una nueva colaboración musical, una noticia que tomó por sorpresa a los seguidores de ambos artistas colombianos.

A través de una publicación conjunta en sus perfiles oficiales de Instagram, los cantantes compartieron un par de pistas sobre el proyecto: la palabra “Agua” acompañada de emojis alusivos y la frase final “Nos fuimos del Mundial”, junto a la bandera de Colombia.

¿Cuándo sale la nueva canción de Shakira y Maluma?

El nuevo tema de la barranquillera y el reguetonero estará disponible en plataformas digitales el próximo jueves 17 de septiembre de 2026.

Aunque por el momento no se han revelado detalles sobre la hora exacta del estreno, la letra de la canción o un video musical, el anuncio ha generado gran expectativa entre los fanáticos de ambos intérpretes, quienes han consolidado una fuerte presencia global dentro de la música latina y el pop en español.

¿Maluma filtra los primeros segundos de su nueva colaboración con Shakira?

A través de un video en sus redes sociales, el intérprete de “Cuatro Babys” reveló un breve adelanto con los primeros segundos de su próxima colaboración junto a Shakira.

💦👄 | Maluma posta prévia, na rede vizinha,de "Agua La Boka", o que supostamente pode ser sua nova parceria com Shakira. pic.twitter.com/sPZ3i4vk8Z — Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) September 9, 2026

No es la primera vez que Maluma colabora con Shakira

Ambos artistas colombianos han unido sus voces previamente en algunas canciones. Su primera colaboración ocurrió en el año 2016 con el tema “Chantaje”, el cual fue el primer sencillo del undécimo álbum de estudio de la barranquillera, El Dorado, y se convirtió en un éxito rotundo.

Incluido en ese mismo álbum, en 2017 volvieron a juntarse para componer el tema “Trap”. Posteriormente, en 2018 lanzaron la colaboración independiente “Clandestino”, la cual se consagró como el tema veraniego de ese año.