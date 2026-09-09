Miércoles de Plaza La Comer y Fresko: estas son las ofertas del 9 de septiembre de 2026

Si el carrito del súper ya está pidiendo una tregua al bolsillo, este miércoles puede ser un buen momento para surtir la despensa. La Comer y Fresko tienen una nueva edición de su tradicional Miércoles de Plaza, con promociones en frutas, verduras y algunos productos de carnicería y pescadería.
La campaña corresponde al miércoles 9 de septiembre de 2026 y reúne opciones para quienes buscan comprar productos frescos sin que la cuenta final se dispare. Entre las promociones hay básicos para la cocina mexicana, desde jitomate y papa hasta aguacate, limón y cebolla.
La oferta puede variar dependiendo de la sucursal y de la disponibilidad de los productos, por lo que conviene revisar antes de llenar el carrito.
Frutas y verduras en oferta este miércoles
Entre los precios que destacan en el Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko está la lechuga romana a 10.90 pesos por pieza, mientras que el jitomate saladet se ofrece en 16.90 pesos el kilo.
Frutas y verduras
- Lechuga Romana a $10.90 la pieza
- Jitomate Saladet a $16.90 el kilo
- Papa blanca a $39.90 el kilo
- Aguacate Hass a $39.90 el kilo
- Pepino a $25.90 el kilo
- Plátano Tabasco a $25.90 el kilo
- Calabaza Italiana a $29.90 el kilo
- Zanahoria a $19.90 el kilo
- Piña Miel a $36.90 el kilo
- Chayote sin espinas a $29.90 el kilo
- Nopales a $29.90 el kilo
- Toronja Sangría a $29.90 el kilo
- Naranja Valencia a $39.90 el kilo
- Brócoli a $39.90 el kilo
- Mamey a $59.90 el kilo
- Sandía roja a $15.90 el kilo
- Papaya Maradol a $39.90 el kilo
- Manzana Royal Gala a $49.90 el kilo
- Mandarina a $59.90 la malla
- Manzana Golden en bolsa a $49.90 el kilo
- Cebolla blanca a $49.90 el kilo
- Cilantro a $7.90 el manojo
- Elote blanco a $5.90 la pieza
- Durazno Melocotón a $98.50 el kilo
- Champiñón a granel a $98.50 el kilo
- Pera de Anjou a $69.90 el kilo
- Tuna blanca a $29.90 el kilo
- Melón Chino a $29.90 el kilo
- Tomate verde sin cáscara a $29.90 el kilo
- Limón agrio sin semilla a $19.90 el kilo
- Chile Poblano a $49.90 el kilo
- Uva blanca sin semilla a $89.90 el kilo
Para quienes buscan opciones un poco menos económicas, también hay frutas y productos frescos como pera de Anjou, uva blanca sin semilla, durazno, champiñones y mamey.
También hay descuentos en carnes y pescados
El Miércoles de Plaza no se queda únicamente en frutas y verduras. La promoción contempla algunos productos de la sección de carnes y pescados.
Carnes, pollos y pescados
- Tocino de Cerdo ahumado a $199.70 el kilo
- Molida de Res Sirloin 95/5 a $247.70 el kilo
- Filete de Salmón a $449.00 el kilo
- Camarón fresco con cabeza a $329.00 el kilo
Si vas a La Comer o Fresko este miércoles 9 de septiembre, vale la pena revisar los precios disponibles en tu sucursal y considerar qué productos necesitas antes de armar el carrito. Porque encontrar una promoción está bien; evitar que el supermercado termine convertido en una expedición de compras impulsivas está todavía mejor.