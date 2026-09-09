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Frutas, verduras, carnes y pescados llegan a La Comer con precios especiales este miércoles

Miércoles de Plaza La Comer y Fresko: estas son las ofertas del 9 de septiembre de 2026

Por Areli Méndez C.
Miércoles de Plaza La Comer y Fresko: estas son las ofertas del 9 de septiembre de 2026
Miércoles de Plaza La Comer y Fresko: estas son las ofertas del 9 de septiembre de 2026

Si el carrito del súper ya está pidiendo una tregua al bolsillo, este miércoles puede ser un buen momento para surtir la despensa. La Comer y Fresko tienen una nueva edición de su tradicional Miércoles de Plaza, con promociones en frutas, verduras y algunos productos de carnicería y pescadería.

La campaña corresponde al miércoles 9 de septiembre de 2026 y reúne opciones para quienes buscan comprar productos frescos sin que la cuenta final se dispare. Entre las promociones hay básicos para la cocina mexicana, desde jitomate y papa hasta aguacate, limón y cebolla.

La oferta puede variar dependiendo de la sucursal y de la disponibilidad de los productos, por lo que conviene revisar antes de llenar el carrito.

Frutas y verduras en oferta este miércoles

Entre los precios que destacan en el Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko está la lechuga romana a 10.90 pesos por pieza, mientras que el jitomate saladet se ofrece en 16.90 pesos el kilo.

Frutas y verduras

  • Lechuga Romana a $10.90 la pieza
  • Jitomate Saladet a $16.90 el kilo
  • Papa blanca a $39.90 el kilo
  • Aguacate Hass a $39.90 el kilo
  • Pepino a $25.90 el kilo
  • Plátano Tabasco a $25.90 el kilo
  • Calabaza Italiana a $29.90 el kilo
  • Zanahoria a $19.90 el kilo
  • Piña Miel a $36.90 el kilo
  • Chayote sin espinas a $29.90 el kilo
  • Nopales a $29.90 el kilo
  • Toronja Sangría a $29.90 el kilo
  • Naranja Valencia a $39.90 el kilo
  • Brócoli a $39.90 el kilo
  • Mamey a $59.90 el kilo
  • Sandía roja a $15.90 el kilo
  • Papaya Maradol a $39.90 el kilo
  • Manzana Royal Gala a $49.90 el kilo
  • Mandarina a $59.90 la malla
  • Manzana Golden en bolsa a $49.90 el kilo
  • Cebolla blanca a $49.90 el kilo
  • Cilantro a $7.90 el manojo
  • Elote blanco a $5.90 la pieza
  • Durazno Melocotón a $98.50 el kilo
  • Champiñón a granel a $98.50 el kilo
  • Pera de Anjou a $69.90 el kilo
  • Tuna blanca a $29.90 el kilo
  • Melón Chino a $29.90 el kilo
  • Tomate verde sin cáscara a $29.90 el kilo
  • Limón agrio sin semilla a $19.90 el kilo
  • Chile Poblano a $49.90 el kilo
  • Uva blanca sin semilla a $89.90 el kilo

Para quienes buscan opciones un poco menos económicas, también hay frutas y productos frescos como pera de Anjou, uva blanca sin semilla, durazno, champiñones y mamey.

También hay descuentos en carnes y pescados

El Miércoles de Plaza no se queda únicamente en frutas y verduras. La promoción contempla algunos productos de la sección de carnes y pescados.

Carnes, pollos y pescados

  • Tocino de Cerdo ahumado a $199.70 el kilo
  • Molida de Res Sirloin 95/5 a $247.70 el kilo
  • Filete de Salmón a $449.00 el kilo
  • Camarón fresco con cabeza a $329.00 el kilo

Si vas a La Comer o Fresko este miércoles 9 de septiembre, vale la pena revisar los precios disponibles en tu sucursal y considerar qué productos necesitas antes de armar el carrito. Porque encontrar una promoción está bien; evitar que el supermercado termine convertido en una expedición de compras impulsivas está todavía mejor.

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