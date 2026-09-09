Miércoles de Plaza La Comer y Fresko: estas son las ofertas del 9 de septiembre de 2026

Si el carrito del súper ya está pidiendo una tregua al bolsillo, este miércoles puede ser un buen momento para surtir la despensa. La Comer y Fresko tienen una nueva edición de su tradicional Miércoles de Plaza, con promociones en frutas, verduras y algunos productos de carnicería y pescadería.

La campaña corresponde al miércoles 9 de septiembre de 2026 y reúne opciones para quienes buscan comprar productos frescos sin que la cuenta final se dispare. Entre las promociones hay básicos para la cocina mexicana, desde jitomate y papa hasta aguacate, limón y cebolla.

La oferta puede variar dependiendo de la sucursal y de la disponibilidad de los productos, por lo que conviene revisar antes de llenar el carrito.

Frutas y verduras en oferta este miércoles

Entre los precios que destacan en el Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko está la lechuga romana a 10.90 pesos por pieza, mientras que el jitomate saladet se ofrece en 16.90 pesos el kilo.

Frutas y verduras

Lechuga Romana a $10.90 la pieza

Jitomate Saladet a $16.90 el kilo

Papa blanca a $39.90 el kilo

Aguacate Hass a $39.90 el kilo

Pepino a $25.90 el kilo

Plátano Tabasco a $25.90 el kilo

Calabaza Italiana a $29.90 el kilo

Zanahoria a $19.90 el kilo

Piña Miel a $36.90 el kilo

Chayote sin espinas a $29.90 el kilo

Nopales a $29.90 el kilo

Toronja Sangría a $29.90 el kilo

Naranja Valencia a $39.90 el kilo

Brócoli a $39.90 el kilo

Mamey a $59.90 el kilo

Sandía roja a $15.90 el kilo

Papaya Maradol a $39.90 el kilo

Manzana Royal Gala a $49.90 el kilo

Mandarina a $59.90 la malla

Manzana Golden en bolsa a $49.90 el kilo

Cebolla blanca a $49.90 el kilo

Cilantro a $7.90 el manojo

Elote blanco a $5.90 la pieza

Durazno Melocotón a $98.50 el kilo

Champiñón a granel a $98.50 el kilo

Pera de Anjou a $69.90 el kilo

Tuna blanca a $29.90 el kilo

Melón Chino a $29.90 el kilo

Tomate verde sin cáscara a $29.90 el kilo

Limón agrio sin semilla a $19.90 el kilo

Chile Poblano a $49.90 el kilo

Uva blanca sin semilla a $89.90 el kilo

Para quienes buscan opciones un poco menos económicas, también hay frutas y productos frescos como pera de Anjou, uva blanca sin semilla, durazno, champiñones y mamey.

También hay descuentos en carnes y pescados

El Miércoles de Plaza no se queda únicamente en frutas y verduras. La promoción contempla algunos productos de la sección de carnes y pescados.

Carnes, pollos y pescados

Tocino de Cerdo ahumado a $199.70 el kilo

Molida de Res Sirloin 95/5 a $247.70 el kilo

Filete de Salmón a $449.00 el kilo

Camarón fresco con cabeza a $329.00 el kilo

Si vas a La Comer o Fresko este miércoles 9 de septiembre, vale la pena revisar los precios disponibles en tu sucursal y considerar qué productos necesitas antes de armar el carrito. Porque encontrar una promoción está bien; evitar que el supermercado termine convertido en una expedición de compras impulsivas está todavía mejor.