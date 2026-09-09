Nintendo Direct 9 de septiembre: Kirby, Metroid y todos los anuncios de los nuevos juegos de la compañía

Nintendo Direct Nuevos juegos de Metroid y Kirby llegarán el próximo año. (@NintendoLatam)

El Nintendo Direct de este 9 de septiembre proporcionó información sobre los nuevos lanzamientos de Nintendo. Descubre cuáles fueron los anuncios más destacados.

Nintendo Direct: ¿Qué se anunció este 9 de septiembre?

Después de que ayer Nintendo dedicara una transmisión entera a cubrir las múltiples noticias sobre el mundo de The Legend of Zelda, este miércoles 9 de septiembre la compañía reveló detalles sobre el resto de su catálogo y lo que fanáticos pueden esperar para lo que resta del año, así como también para 2027.

Se proporcionaron nuevos vistazos a juegos próximos a salir como Fire Emblem: Fortune’s Weave, programado para el 17 de septiembre, y Nintendo Switch Sports Resort, que saldrá el para el 22 de octubre.

Veremos de regreso a personajes icónicos como Mega Man en Mega Man: Dual Override (primavera 2027), y el Capitán Olimar en Pikmin 4 (12 de noviembre del 2026). Otras secuelas a juegos emblemáticos que llegarán a la consola serán Tomb Raider: Legacy of Atlatis (12 de febrero del 2027), Persona 6 (fecha sin anunciar) y el capítulo final en la trilogía de Final Fantasy VII, llamado Revelation (8 de abril del 2027).

Algunos juegos que no se habían trasladado a la Switch 2 tendrán versiones mejoradas, como Xenoblade Chronicles 3 que saldrá el 3 de diciembre de este año o la edición definitiva de Hyrule Warriors: Age of Calamity el 25 de febrero de 2027.

De igual manera, están por llegar clásicos como The Witcher 3: Wild Hunt Remasterizado el 29 de septiembre y el relativamente nuevo LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight el 18 de septiembre.

El contenido adicional y actualizaciones no podían faltar. Habrá una actualización de Mario Kart World, que agregará 10 nuevas pistas y algunas de la más clásicas, la cual estará disponible a partir de hoy. Pokémon Pokopia tendrá un nuevo DLC más tarde este año.

Algunas colecciones llegarán a la consola, como la Metal Slug Ultimate Collection (2027), que incluye 10 juegos de Metal Slug, y la colección Resident Evil (16 de octubre), que incluirá las versiones remasterizadas de Resident Evil 2, 3 y 4.

También se revelaron algunos títulos originales. Cairn será un “simulador de escalar con una profunda historia humana sobre imponerse a las adversidades imposibles” que tendrá una demostración gratuita durante el día de hoy. Tendremos juegos de estudios reconocidos como Onyx: The Dark Grip, de los desarrolladores del remake de Silent Hill, será un nuevo juego de terror que saldrá en 2027; y Ondeh Ondeh Kaya’s Tasty Tale de Bandai Namco una aventura de acción a artir de rompecabezas inspirado en el folclor del sureste de Asia. Y para todos los fanáticos del género JRPG, Eternal Anima promete un regreso a aquellos juegos de este tipo que se dieron a conocer en los noventa e inicios de los 2000.

It’s eat or be eaten when Metroid Ravenous, the latest game in the 2D Metroid series, arrives on Nintendo Switch 2 Jan 28! #NintendoDirect pic.twitter.com/3yOE6L5X1R — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 9, 2026

Primer tráiler de KIRBY AND THE WORLD BEYOND: el gran anuncio del Nintendo Direct de este mes. pic.twitter.com/0qqNPT1VtJ — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) September 9, 2026

Los dos anuncios más grandes, sin embargo, fueron los nuevos juegos de Metroid y Kirby. Metroid Ravenoid, el nuevo juego 2D que promete una aventura de supervivencia llena de acción y llegará a Nintendo Switch 2 el 28 de enero de 2027. El evento concluyó con Kirby and the World Beyond, el cual te permitirá explorar el mundo abierto libremente utilizando las habilidades para copiar de Kirby. Se espera su estreno en algún punto de la primavera 2027, para así coincidir con el 35 aniversario del personaje.