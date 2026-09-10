Aguas con las fotos de “visualización única”, así funciona la nueva estafa

Estafa por medio de mensajería. Nueva estafa hace uso de las visualizaciones únicas como modo de operación. (Pexels)

La SSC advierte sobre una estafa que hace uso de la modalidad de “visualización única” con la finalidad de generar miedo, intimidación y exigir dinero a las víctimas.

¿Cómo funciona la estafa de visualización única?

La Unidad de Policía Cibernética alertó sobre esta nueva estafa, describiendo la forma en que funciona: Primero, las víctimas reciben un mensaje con una foto de visualización única por medio de un teléfono desconocido con el cual no se ha tenido contacto previo, luego, la víctima al abrirlo recibe una amenaza, acusándolas de haber accedido a contenido privado, amagando finalmente con hacer una denuncia, proceder legalmente o difundir información, esto con la finalidad de recibir un pago.

En algunos casos, advierten, los estafadores se hacen pasar por autoridades, abogados o familiares para presionar a las víctimas a concretar el pago.

¿Qué medidas tomar para evitar caer en esta estafa?

Principalmente, la Policía Cibernética ha aclarado abrir una fotografía de visualización única no constituye ningún delito ni genera una responsabilidad legal. Además señala que esta modalidad se aprovecha de técnicas de ingeniería social para provocar miedo, culpa y urgencia para conseguir dinero o información personal.

Las recomendaciones de la Policía Cibernética son las siguientes:

No abras fotografías o archivos de visualización única enviados por números desconocidos.

Mantén la calma, si después de visualizar una imagen recibes amenazas, acusaciones o mensajes intimidatorios.

No realices depósitos, transferencias ni proporciones datos personales o bancarios.

No continúes la conversación con el presunto extorsionador.

Bloquea y reporta el número directamente desde las aplicaciones.

Conserva capturas de pantalla, números telefónicos, mensajes y cualquier otra evidencia.

Activa la verificación en dos pasos y revisa las opciones de privacidad.

Informa a familiares y personas de confianza de esta modalidad para evitar nuevas víctimas.

Denuncia cualquier intento de fraude o extorsión ante las autoridades correspondientes.

Los canales de contacto de la Policía Cibernética de la Ciudad de México son los siguientes: