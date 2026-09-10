¿Quién es Prankedy? El influencer bromista que viralizó al “Señor de la tienda” y ya es famoso en Japón

Prankedy, influencer y bromista Inició haciendo videos y llevando sus bromas a todos los lugares de México, ahora ha cruzado el continente americano y ha llegado al extranjero. (Prankedy/YouTube)

El influencer y bromista mexicano Prankedy se ha vuelto viral internacionalmente y ha llegado a países como Japón, Rusia, China y Suecia, según muestra él con capturas de periódicos extranjeros en su cuenta de X. Esto luego de hacer una broma con una lata de surströmming, producto de arenque fermentado originario de Suecia. Aquí te contamos quién es y cómo comenzaron sus bromas:

Y sigo encontrando más medios internacionales hablando de mi

Esto ya es otro nivel

Se los agradezco mucho.

Gracias por el soporte

justo mi canal cumple 14 años en 1 mes

Y bueno….

Aquí seguimos.

Gracias por darme la vida que nunca imaginé. pic.twitter.com/B1atqGB8tk — Prankedy (@Prankedyy) September 10, 2026

¿Quién es Prankedy?

Prankedy es un influencer que inició su carrera en redes desde YouTube, donde grababa distintas bromas, como las hechas al famoso “Señor de la Tienda” Eduardo Vega es su nombre real, originario de Toluca, Estado de México, él mismo cuenta que su inspiración para llevar las bromas a la plataforma de videos fue ver los videos de Rémi Gaillard, humorista francés que ganó visitas en los inicios de YouTube gracias a sus bromas irreverentes y sentido del humor.

Como persona tímida, al inicio no esperaba salir a cuadro y buscó mantener siempre su rostro en anonimato, siendo una característica de su personaje el cubrirse el rostro con un cubrebocas, una sudadera que le tapa la cabeza o un sombrero estilo fedora. Incluso, en un inicio, referente a Rémi Gaillard, comenzó a hacer videos con botargas, mismos que lo ayudaban a combatir la timidez, pero no “no pegaban tanto” y además, evitaba hacer las bromas al estilo de Rémi, pues “no sabía cómo reaccionarían los mexicanos en comparación a los franceses”, comentó en 2018 en una entrevista para Vice.

¿Cómo iniciaron las bromas y quién es “El Señor de la Tienda”?

Luego de su intento por dar números con las botargas y leer un artículo sobre la queja de Justin Bieber con los paparazzis, se le ocurrió la idea de hacer videos saliendo a grabar a la gente, dando inicio a la serie “Paparazzi”, cuya primera publicación se hizo en el año 2014, el 8 de febrero y llegando hasta su edición número 20 eñ 17 de febrero de 2026. A partir de ese video, iniciarían muchos otros videos de bromas con diferentes temáticas y lugares, como el de embarrar Nutella en baños públicos, rasurar a personas, pedirle favores a extraños, multar a desconocidos en la calle y hacerle bromas a influencers ya conocidos.

Fue hasta el 15 de junio de 2015 que iniciarían las bromas directas y enfocadas al personaje recurrente y unos de los más famosos y queridos de su canal. “El Señor de la Tienda”. El Señor de la Tienda, Marcial Flores, era un tendero que en 2018 inició su propio canal de YouTube, aprovechando la fama brindada por las bromas por parte de Prankedy. Edy incluía a Marcial en muchas de sus bromas y fue debido a la reacción de hartazgo del tendero que sus apariciones eran de las más esperadas y aplaudidas por los internautas, generando un sinfín de memes y reacciones, donde el protagonista siempre fue El Señor de la Tienda.

En diciembre de 2025, Prankedy y El Señor de la Tienda se unieron en el podcast “Cotorreando con los Compás”, serie creada por Marcial y donde, según el título, hablaron sobre la verdad de los videos en los que hacía su aparición.

¿Cómo fue la broma del surströmming de Prankedy?

El canal de Prankedy en YouTube sigue activo, subiendo videos de manera recurrente y en la serie “Comida Apestosa”, iniciada en mayo de 2026, subió a un taxi y abrió una lata de surströmming, catalogada como uno de los alimentos más apestosos del mundo, descrito con un olor similar al del pescado en descomposición, basura y huevo podrido. Ha repetido la fórmula en espacios concurridos como salas de cine y transportes públicos.

Gracias a la traducción automática de YouTube fue que dio el salto a países fuera del continente americano, apareciendo en diarios internacionales y generando muchas reacciones. A su vez, el mismo Prankedy mencionó que ya lo contactó la empresa fabricante del surströmming y que “se vienen cositas” debido a ello.