Exatlón México 2026, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 10 de septiembre?

Exatlón México Hoy se disputa La Villa 360 (Exatlón)

La competencia por el control de la Villa 360 vuelve a ser uno de los principales atractivos de Exatlón México 2026 este jueves 10 de septiembre, después de una jornada marcada por cambios importantes en las playas dominicanas.

La llegada de nuevos refuerzos y la victoria del equipo azul en la primera prueba de supervivencia, mantiene pendiente a los aficionados de los resultados de hoy

¿Quién gana La Villa 360 hoy jueves 10 de septiembre en Exatlón México?

Entre las novedades de esta etapa de Exatlón México 2026 se encuentra la llegada de Emilio Rodríguez, conocido como “Spartacus”. El competidor llegó desde Puebla, tiene 30 años y cuenta con experiencia previa en el programa, pues participó en dos temporadas anteriores.

Rodríguez se incorporó como nuevo refuerzo del equipo rojo, con la misión de fortalecer a la escuadra escarlata en una etapa de la competencia marcada por la disputa por la Villa 360

Según las principales filtraciones mencionadas en la información disponible, el equipo rojo sería el ganador de la Villa 360. La escuadra escarlata aparece como la posible vencedora de la jornada y tendría la oportunidad de recuperar el territorio frente a sus rivales.

Toma en cuenta que las filtraciones y pronóstico no constituye un resultado oficial hasta que el episodio sea transmitido.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo hoy 10 de septiembre

Exatlón México 2026 se transmite de lunes a viernes a partir de las 6:30 de la tarde, tiempo del centro de México.

Los seguidores del reality pueden ver la competencia en vivo a través de la señal abierta de Azteca UNO, donde se desarrollan las pruebas que ponen frente a frente a los equipos rojo y azul.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México?

Tras la salida de Erick Segura, estos son los participantes de ambos equipos que continúan en Exatlón México 2026:

Azules

David Juárez “La Bestia”

Doris del Moral

Andrea Medina

Alexis Vargas

Adrián Leo

Katia Gallegos

Fernando Vallejo

Natasha Septién

María Salazar

Rojos