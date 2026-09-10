Sismo hoy en México ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este jueves 10 de septiembre? (Pexels/ @SSNMexico)

El día de hoy, jueves 10 de septiembre, se han registrado distintos sismos, aunque no han tenido una magnitud superior a 4.5. En la costa del estado de Guerrero es donde se ha registrado la mayor cantidad de sismos.

Cabe recordar que México es una región especialmente marcada por la actividad sísmica; es por eso que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informa continuamente mediante su cuenta de X y su página web los sismos registrados.

¿Dónde y de cuánto fue el último sismo de hoy en México?

El último sismo registrado ocurrió a 147 km al sur de Ciudad Hidalgo en Chiapas; su magnitud fue de 4.0 y tuvo una profundidad de 16.4 km.

Sin embargo, no ha sido el único registrado en la zona. A lo largo del día han ocurrido aproximadamente 16 sismos en áreas cercanas.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 147 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS 10/09/26 15:53:29 Lat 13.39 Lon -92.50 Pf 16 km pic.twitter.com/5ETSsf4bC0 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 10, 2026

¿Se sintió el sismo hoy en CDMX?

A pesar de que se han registrado numerosos sismos el día de hoy, ninguno ha sido perceptible en la CDMX, por lo que no ha sonado la alerta sísmica al no cumplir los parámetros mínimos establecidos por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

¿Cuántos sismos se han registrado hoy 10 de septiembre en México?

A lo largo del día en el país se han registrado un aproximado de 39 sismos, aunque ninguno ha sido de magnitud superior a 4.5, por lo que no ha ameritado que suene la alerta sísmica. Según los reportes, tampoco han sido perceptibles para las personas.

Los últimos sismos han sido: