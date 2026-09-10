¿Qué le pasó a Alan Ibarra, vocalista de Magneto? Reportan que fue hospitalizado Reportan que fue hospitalizado en un hospital de Mérida (@alan_ibarra/ Grupo Magneto)

El pasado miércoles, Alan Ibarra, conocido por formar parte de la banda Magneto, fue hospitalizado en la ciudad de Mérida, donde desde hace varios años reside.

La noticia fue dada por el periodista José Luis Preciado mediante su página de Facebook. En ella informó el estado de salud del cantante, señalando que sus allegados han confirmado que se encontraba en un estado crítico, pero estable.

También informa que Alan Ibarra estaría acompañado de sus familiares y personas queridas, así como estaría recibiendo la atención médica pertinente y que los médicos están vigilando la evolución de su estado.

¿Cuál es el estado de salud de Alan Ibarra?

Actualmente, el mismo periodista, José Luis Preciado, ha anunciado la mejora del vocalista de Magneto; sin embargo, todavía tendrá que realizarse algunos estudios médicos más detallados en el Hospital de Alta Especialidad en la capital de Yucatán.

Menciona que el cantante agradece la preocupación por su salud por parte de los fans y de sus amigos, así como de aquellos “haters”, quienes también estuvieron al tanto de él, aunque haya sido por morbo. A su vez, dijo que no necesita más oraciones por su salud.

También informó que el vocalista de Magneto habría mejorado lo suficiente como para tomarse fotos con el personal médico y la directora del hospital, Teresa Zapata Villalobos.

Mientras que Alan Ibarra no ha salido a dar declaraciones oficiales, el periodista que dio la noticia de su hospitalización informó que pronto el cantante subirá a sus redes sociales un video agradeciendo a sus fans.

¿Por qué hospitalizaron a Alan Ibarra?

El vocalista de Magneto fue hospitalizado este miércoles 9 de septiembre en Mérida por problemas serios de salud. Aunque no se sabe con claridad si fue por una enfermedad en concreta, se ha informado que el motivo fue un problema relacionado con los niveles de sodio en la sangre.

Hasta el momento, es todo lo que se sabe del estado de salud del cantante.

¿Quién es Alan Ibarra, vocalista de Magneto?

Alan Ibarra es un cantante, actor y compositor mexicano, mayormente conocido por ser el vocalista de la famosa banda Magneto, a la cual ingresó en el año 1989, firmando con la disquera CBS; una de sus canciones más famosas es el éxito “Vuela, Vuela”.

Su última aparición pública fue en Mérida el 23 de mayo en el auditorio La Isla con motivo del concierto Despechados, donde compartió escenario con Carlos Cuevas, Coque Muñiz y Francisco Céspedes.