Equinoccio de otoño 2026 ¿A qué hora y en qué fecha ocurrirá en México? (Pexels)

Con la finalización del verano, el equinoccio de otoño llega al hemisferio norte de la Tierra e iniciará el cambio de estación y traerá consigo algunos cambios en el clima. Además, el otoño en México ya tiene fecha específica en la que ocurrirá.

Este año, el otoño concluirá el 21 de diciembre, cuando inicie el solsticio de invierno, dando paso a la siguiente estación. Es decir, el otoño durará aproximadamente tres meses.

También, un día antes de que el equinoccio ocurra, la Luna tendrá una luminosidad del 90% en su fase creciente.

¿Cuándo será el equinoccio de otoño 2026 en México?

En México empezará desde la tarde del martes 22 de septiembre a partir de las 6:06 pm hora del centro de México, según lo informado por el Instituto de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE).

Sin embargo, en el calendario global el evento astronómico está registrado para el miércoles 23 de septiembre a las 00:06 horas en el Tiempo Universal Coordinado (UTC), esto para que se calcule respecto a las distintas zonas horarias.

Cabe aclarar que el otoño astrológico y el meteorológico no son lo mismo; mientras que el primero ocurre por la posición de la Tierra respecto al Sol e inicia con el equinoccio, el otoño meteorológico se refiere a un registro climatológico, el cual empezó el 1 de septiembre.

¿Qué significa el equinoccio de otoño?

La palabra equinoccio viene del latín aequinoctium y significa “noche igual”, y esto es porque tanto el día como la noche tienen una duración de casi 12 horas.

El equinoccio ocurre cuando el Sol se posiciona sobre el ecuador celeste durante su recorrido de norte a sur, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Los días y las noches duran casi lo mismo, debido a que los rayos del sol inciden de manera casi perpendicular sobre la Tierra.

Cabe aclarar que la duración entre noche y día no es la misma debido a factores como la refracción atmosférica y al lugar en el que se observa.

Este evento ocurre dos veces al año, una en primavera y otra en otoño, en marzo y septiembre respectivamente; además, brinda un equilibrio de oscuridad y luz, puesto que ninguno de los hemisferios terrestres está inclinado directamente hacia el Sol.