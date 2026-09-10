¿Paul Walker “regresará” a Rápidos y Furiosos? ¿Paul Walker “regresará” a Rápidos y Furiosos? Reportan que usarían la IA para que el fallecido actor esté en la película (X: @GroundBreaker50 / Pexels)

Ante la más reciente entrega de Fast X y en el marco de sus 25 años de historia, todo parece indicar que el personaje de Brian O’Conner tendrá un último viaje junto a Dominic Toretto.

Para este cierre de la franquicia, la producción planea recurrir a la inteligencia artificial para traer de vuelta al personaje de Paul Walker.

Cabe recordar que el actor falleció en noviembre de 2013 a los 40 años, y su imagen ya había sido recreada digitalmente en 2015 para la séptima película de la saga.

¿Planean traer de regreso a Brian O’Conner?

Ante las intenciones de Vin Diesel de traer de vuelta al personaje, Cody Walker, hermano del difunto actor y quien sirvió como referencia para la réplica digital de Brian O’Conner en la séptima película, fijó su postura al respecto.

Cody aclaró que no tiene interés en repetir esa experiencia para la próxima entrega de Universal Pictures. En su lugar, sugirió que la producción podría recurrir a la inteligencia artificial para resolver la aparición del personaje sin su ayuda.

Además, dejó en claro que la decisión final sobre la memoria del actor debería recaer únicamente en Meadow, la hija de Paul:

“Mi postura es que se haga lo que Meadow quiera; es su padre”, afirmó Cody Walker.

¿Se hará realidad la integración de la IA para el personaje?

Desde 2018 han existido pequeños guiños de que Brian sigue vivo en la ficción, llegando a ser mencionado incluso en la décima película. Posteriormente, en 2025, Diesel recalcó que traerlo de vuelta era una opción muy fuerte para darle un cierre definitivo a la saga.

Por el momento, Vin Diesel no ha dado una postura clara sobre el uso de inteligencia artificial para recrear al personaje que inmortalizó Paul Walker.