Jueves 2x1 Ticketmaster HOY: lista completa de conciertos y eventos con promoción este 10 de septiembre

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 10 de septiembre de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.
La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.
Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 10 de septiembre
Conciertos
- ERAUSO o la última increíble aventura de la monja Alférez. – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)
- La bande-son imaginaire – Pepsi Center (México)
- Leyendas el show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)
- Nach – Pepsi Center (México)
- Paté de Fuá – Teatro Diana (Guadalajara) / Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)
- Rosy Arango – Teatro Metropólitan (México)
- 5 Seconds of Summer – Auditorio Telmex (Zapopan)
- Black Veil Brides – Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Teatro Estudio Cavaret (Zapopan)
- Carlos MacÍas – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Trendline Utopía Tour – Foro Red Access (México)
- Claudia Sierra – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)
- Entre Ardidas – La Maraka (México)
- La Santa Cecilia – Teatro Metropólitan (México)
- Whiplash – Escenario GNP Seguros (Monterrey)
- Inspector – Pepsi Center (México)
- Neo 5 live show – Foro Red Access (México)
- Visceral x Drama Theme - Solo Cadaver & Geassassin – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)
- Morejuice Fest – Pepsi Center (México)
- Reyno – Pepsi Center (México)
- Sotomayor – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Ana Torroja – Teatro Metropólitan (México)
- Despecho Mexicanísimo Sinfónico – Teatro Xola Julio Prieto (México)
- Bratty – Teatro Metropólitan (México)
- Heavy Nopal – La Maraka (México)
- Son Rompe Pera – Teatro Metropólitan (México)
- Piano Bar El Concierto – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)
- Blonde Redhead – Teatro Metropólitan (México)
- Historias amorosas no tan ejemplares – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)
- GRTSCH – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Lucero – Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- BOHEMIA – El Cantoral (Mexico)
- Sentidos Opuestos – Teatro Diana (Guadalajara)
- Winona Riders – Foro Puebla (Mexico)
- Los Revenants – La Maraka (México)
- Nicho Hinojosa – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) / La Maraka (México)
- Jorge Muñiz – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Rebel Cats – Teatro Metropólitan (México)
- Marconi – Foro Red Access (México)
- Alive, una fiesta en el tiempo – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)
- La Garfield – La Maraka (México)
- Maroon 5 – Estadio Alfredo Harp Helú (Ciudad de México)
- Cultura Profética – Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Pepsi Center (México) / Auditorio Telmex (Zapopan)
- Entre Ardidas El Show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)
- Fiquet – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)
- Lost Acapulco – Teatro Metropólitan (México)
- COX – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)
- Sonora Santanera – La Maraka (México)
- Nicole Zignago – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Grupo Galé – La Maraka (México)
- Meme del Real – Teatro Metropólitan (México)
- Leila Ka – Teatro Principal (Guanajuato)
- Monsieur Periné – Teatro Metropólitan (México)
- León Chávez Teixeiro – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)
- Sepultura – Pepsi Center (México)
- Angélica María y Enrique Guzmán – Teatro Metropólitan (México)
- La Cantadera – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)
- Estela Núñez – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Melissa Aldana – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)
- El Consorcio – Teatro Metropólitan (México)
- Los Baby’s – La Maraka (México)
- Jesse & Joy – Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Edith Márquez – Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Flamencura – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)
- Tipling Rock – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) / C3 Stage GDL (Guadalajara)
- Abel Pintos – Teatro Metropólitan (México)
- Bengala – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)
- Fernando Delgadillo – Teatro Diana (Guadalajara)
- Grupo Compay Segundo – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)
- Yolanda Del Rio – Escenario GNP Seguros (Monterrey)
- Leire Martínez – Teatro Metropólitan (México) / Escenario GNP Seguros (Monterrey)
- Kapo – Auditorio Banamex (Monterrey)
- Por Temor A Que Cantemos Libres – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)
- Rubio – Auditorio BB (México)
- Coro Acardenchado – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)
- Collage – Foro Red Access (México)
- Ricardo Montaner – Auditorio Telmex (Zapopan)
- Elefante – Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- La Caravana del Amor – Escenario GNP Seguros (Monterrey)
- Estela Nuñez y Jorge Muñiz – Teatro Metropólitan (México)
- Nuestros Boleros de Cantina. Carlos Carreira y Salvador Aponte. – El Cantoral (Mexico)
- Christian Sands – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)
- LP – Auditorio Telmex (Zapopan)
- Helado Negro – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Caloncho – Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Kakkmaddafakka – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)
- Porter – Teatro Diana (Guadalajara)
- The Big Band Experience ¨Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller¨ – La Maraka (México)
- Navidad con The Beatles – Teatro Tepeyac (México)
- Urbano Fest – Pepsi Center (México)
- Julio Preciado – Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey – Auditorio Nacional (Ciudad de México)
Teatro
- Amigos Intocables – Teatro Centenario Coyoacan (Ciudad de Mexico)
- El Fantasma De La Ópera México – Teatro de los Insurgentes (México)
- El Rey León – Teatro Telcel (México)
- Los monólogos de la vagina – Nuevo Teatro Libanés (México)
- Mentidrags – Teatro Aldama (México)
- Razones para decirte adiós – Teatro Tepeyac (México)
- Toc Toc – Teatro Royal Pedregal (México)
- Como quieras... ¡Perro Ámame! – Teatro Virginia Fábregas (México)
- El diario de un loco (Teatro Hidalgo) – Teatro Hidalgo (México)
- El Juego Que Todos Jugamos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)
- Esquizofrenia – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)
- Interestelar 12° Aniversario Movie Concert . – Teatro Xola Julio Prieto (México)
- El deseo de lo Prohibido – Teatro Renacimiento (México)
- El Sótano – Teatro Fernando Soler (México)
- La Nota – Nuevo Teatro Libanés (México)
- Archivo Confidencial: CÁMARA BLANCA – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)
- El Manipulador de Mentes – Teatro Jorge Negrete (México)
- El amante de Gardel – Teatro Benito Juárez (México)
- Mentiras El Musical – Teatro Aldama (México)
- Veintidós Veintidós – Teatro Tepeyac (México)
- Infierno – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)
- La Gaviota – Foro Lucerna (México)
- Sor-presas – Teatro Hidalgo (México)
- Los Perros – Teatro Milán (México)
- Afterglow – Teatro Virginia Fábregas (México)
- Salvaje o la valentía de encontrarse – Teatro Milán (México)
- El globo flotando – Teatro Benito Juárez (México)
- El Libro de la Selva, La Aventura de Mowgli – Teatro Tepeyac (México)
- La Sirenita - El musical – Teatro Tepeyac (México)
- Divorciémonos mi amor – Teatro Broadway (Cuauhtémoc)
- La obscenidad de la carne. – Teatro Renacimiento (México)
- Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve – Teatro San Jerónimo Independencia (México)
- El Gorila – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)
- Las Leonas – Teatro México (México)
- Perfume De Gardenia – Teatro San Rafael (México)
- Sobreviviendo a Cyrano - Producciones Quimera – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)
- El Lago De Los Cisnes – Teatro Tepeyac (México)
- Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)
- A Marte. Un abrazo, el universo, una figura de acción y tú. – Foro Lucerna (México)
- Descubriendo a Cri Cri – Teatro Hidalgo (México)
- Caperucita Roja, El Musica – Telón de Asfalto (México)
- El método Grönholm – Teatro Xola Julio Prieto (México)
- Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! – Teatro Tepeyac (México)
- Defendiendo al cavernícola – Nuevo Teatro Libanés (México)
- Nuestra ísla – Foro Lucerna (México)
- DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)
- Leonardo – Teatro Milán (México)
- Orquesta Típica García Blanco – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)
- Lo peor de mis amigos – Teatro Milán (México)
- Así lo veo yo – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)
- Te quiero hasta la luna – Foro Lucerna (México)
- Autofagos – Teatro Benito Juárez (México)
- Delirios- Psicodelia – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)
- 12 Princesas en Pugna – Teatro Xola Julio Prieto (México)
- La Dama De Negro – Teatro 11 de Julio (México)
- No es otra telenovela mexicana – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)
- Platanito Show – Foro Red Access (México)
- El Diario de Ana Frank – Teatro Tepeyac (México)
- Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México – Sala Silvestre Revueltas (México)
- La vida es una danza - Compañía Artefacto Danza – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)
- Segunda Gala del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)
- México en el Ombligo de la Luna – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)
- The real life of Samantha Pérez y Pérez – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)
- Frankenstein, danza contemporánea- La Infinita Compañía – Capilla Gótica (México)
- JIGSAW, Fragmentos de Identidad – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)
- No concreto – FORO A POCO NO (México)
- Sardinas – Teatro Benito Juárez (México)
- La Clase – Teatro Xola Julio Prieto (México)
- El Mago de Oz, Musical (Teatro Tepeyac) – Teatro Tepeyac (México)
- Monoambiente. El extraordinario cotidiano. Circo y comedia. – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)
- Club27 – Teatro Tepeyac (México)
- La Original Rondalla de Saltillo de la UAAAN – La Maraka (México)
- Ocupo Cupido – FORO A POCO NO (México)
- La Pícara Pandilla presenta: La Nueva Revista Mexicana – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)
- Mirar el sol por la ventana IXTMO Laboratorio escénico interdisciplina – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)
- Mentiras All Stars – Auditorio Banamex (Monterrey) / Auditorio Telmex (Zapopan)
- Monstruos el Musical – Telón de Asfalto (México)
- La vida secreta de los viejos – Teatro Principal (Guanajuato)
- Amadeus Live – Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Bangarra Dance Theatre – Auditorio del Estado (FIC) (Guanajuato)
- Leyendas Mexicanas Del Terror 2 – Telón de Asfalto (México)
- Dracula (Teatro Tepeyac) – Teatro Tepeyac (México)
- Ensemble Modern – Teatro Juárez (Guanajuato)
- Les Métaboles – Teatro Juárez (Guanajuato)
- Canto porque me Encanta – Telón de Asfalto (México)
- Las Andanzas de la Catrina – Telón de Asfalto / Teatro Xola Julio Prieto (México)
- Ride The Cyclone México – Teatro Xola Julio Prieto (México)
- Cosas raras – Teatro Benito Juárez (México)
- Falsa conferencia – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)
- Necrópolis cabaret Hay muertos todo el año – FORO A POCO NO (México)
- Calaveritas – Teatro Tepeyac (México)
- Lago de los Cisnes – Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- 4° GALA: Supuestos inocentes – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)
- Catrinas Contemporáneas: Por amor a México – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)
- Each Man Kills the thing He Love... (OSCAR WILDE IN MEMORIAM) – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)
- Somos el enemigo. – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)
- Paco de Miguel – Teatro Galerías (Zapopan) / Escenario GNP Seguros (Monterrey)
- Sobreviví al Apocalipsis Zombi – FORO A POCO NO (México)
- Elefante, Ópera en espacio mínimo – Teatro Benito Juárez (México)
- Bonsái – Teatro Benito Juárez (México)
- Las niñas y los niños de papel – FORO A POCO NO (México)
- Xandul. Estación Melancolía – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)
- Leyendas de Terror – Teatro Tepeyac (México)
- Caleidoscopio de Movimiento y Tradición – Telón de Asfalto (México)
- Tuna España – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)
- Historias de la Huasteca – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)
- Omar Chaparro – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Thriller “Tributo a Michael Jackson”, especial día de muertos – Teatro Tepeyac (México)
- Ánimas del purgatorio – Teatro Benito Juárez (México)
- Nacahue: Ramón y Hortensia – Teatro Benito Juárez (México)
- Una Flor en cada amor – FORO A POCO NO (México)
- Un vuelo musical a través del tiempo – Teatro Benito Juárez (México)
- Un Cuento de Navidad, el señor Scrooge – Teatro Tepeyac (México)
- Échame a mí la culpa – FORO A POCO NO (México)
- EL CASCANUECES, BALLET – Teatro Tepeyac (México)
- Acá entre nos – FORO A POCO NO (México)
Deportes
- Diablos Rojos Basquetbol – Gimnasio Olimpico Juan de la Barrera (Ciudad de México)
Para toda la familia
- El Gran Teatro Del Mundo – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)
- El Dragoncito que No Sabia Rugir. El Musical – Telón de Asfalto (México)
- Tributo a 31 minutos – Foro Red Access (México)
- Dinosaurios Al Rescate – Teatro Tepeyac (México)
- Hansel y Gretel – Teatro Tepeyac (México)
- Divas de Corredor – FORO A POCO NO (México)
- The Jungle Book – Teatro San Jerónimo Independencia (México)
- Los Terricolas de Freddy Fuentes. TERRIMANIA – Foro Red Access (México)
- Cenicienta – Teatro Tepeyac (México)
- Disney en concierto. Un recorrido musical. – Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Thriller, Halloween show & costume contest, Micchael Jackson, – Foro Red Access (México)
- La Señora de la radio. – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)
Shows
- Circo Atayde Est. 1888 “Les Clowns” – Carpa Astros Texcoco (Texcoco de Mora)
- La auténtica sonora de Gildardo Zàrate – Foro Red Access (México)
- Festival Internacional del Circo Actual – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)
- La Nena Sin Tabú – Foro Red Access (México)
- Festival de Tango – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)
- Tributo a Jose Jose, Chess Malo y La Nave Del Olvido – Foro Red Access (México)
- Piaf Sinfónico – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)
- Festival Fado México – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)
¿Cómo funciona el Jueves 2x1?
La mecánica es sencilla y muy clara:
- La promoción solo está disponible durante el jueves
- Aplica únicamente en eventos seleccionados
- Se activa directamente en la plataforma oficial
- El beneficio se refleja al momento de la compra
- No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente
Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen: los boletos vuelan en cuestión de horas.