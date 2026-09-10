Pokémon GO Wild Area 2026 en CDMX: fechas, sedes, Pokémones que podrás atrapar y cómo participar en el evento que sale por primera vez de Japón

Pokémon GO Área Silvestre 2026 en CDMX: fechas, sedes y cómo participar en el evento que sale por primera vez de Japón

Prepara tu celular y tu power bank, ponte tus tenis más cómodos y avisa a tus amigos: Pokémon GO anunció que la Ciudad de México será, por primera vez, sede del evento Wild Área o Área Silvestre fuera de Japón. La cita es del viernes 6 al domingo 8 de noviembre de 2026, y promete convertir cada rincón de la ciudad en la oportunidad de cazar criaturas que normalmente cuesta mucho trabajo encontrar.

Hasta ahora, este tipo de eventos se habían quedado principalmente en territorio japonés, así que el hecho de que Ciudad de México se sume junto a Sendai como sede internacional confirma el peso que tiene la comunidad de entrenadores mexicanos dentro del juego.

¿Qué es el evento Pokémon Go: Wild Area o Área Silvestre y por qué todos quieren estar en él?

Se trata de una celebración en la que Pokémon GO activa misiones especiales en una ciudad completa, no solo en un parque o punto específico. Quien compre su entrada al evento, la cual tendrá un costo de $350 pesos, podrá jugar en cualquier zona de la capital durante el día que elija, sin necesidad de trasladarse a una sola sede. Aunque, claro, habrá puntos con mejores oportunidades y más concurridos que otros.

Fechas, horarios y precio de las entradas al Pokémon Go: Wild Area 2026

Fechas: viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026

viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026 Horario: de 10:00 am a 6:00 pm

de 10:00 am a 6:00 pm Costo de entrada: $350 pesos, válida para el día que el entrenador seleccione

$350 pesos, válida para el día que el entrenador seleccione Cobertura: jugabilidad extendida a toda la zona metropolitana, no limitada a un solo punto de reunión

Además, quienes quieran alargar la diversión pueden adquirir un Pase de Día Extra para repetir la experiencia en otra jornada, con nuevas oportunidades de investigación temporal.

Dialga Dinamax y Palkia Dinamax debutan en México

Lo mejor de este evento serán los Combates Max contra Dialga Dinamax y Palkia Dinamax, dos legendarios que llegan por primera vez a Pokémon GO en esta modalidad. Ambos podrían aparecer en su codiciada versión Shiny, así que vale la pena guardar Partículas Max y bayas antes de la fecha.

Sliggoo de Hisui y Goodra de Hisui: debut exclusivo para asistentes

Otro anuncio que tiene a los entrenadores entusiasmados es la llegada de Sliggoo de Hisui, que hará su primera aparición mundial en estado salvaje durante este evento presencial. Los entrenadores con entrada podrán encontrarlo directamente en las calles y, acumulando 100 caramelos de Goomy, evolucionarlo a Goodra de Hisui.

Pokémon Formidables: los oponentes esperados

Regresan los llamados Pokémon Formidables, ejemplares con estadísticas de Ataque, Defensa y PS más altas de lo normal, además de mayor probabilidad de ser XL o XXL. Son notablemente más difíciles de capturar, por lo que se recomienda usar las Safaribolas de GO, un tipo de Poké Ball exclusiva del evento que aumenta las probabilidades de éxito.

Entre los ejemplares confirmados están:

Exeggutor de Alola

Azumarill

Scizor

Kingdra

Metagross

Bastiodon

Noivern

Kommo-o

Tinkaton.

Un dato exclusivo es que solo en la sede de Ciudad de México los jugadores podrán toparse con Hawlucha Formidable, además de un llamativo Machamp con chamarra moderna disponible en incursiones de tres estrellas.

Latias y Latios también sobrevuelan la CDMX

Durante el día de evento elegido, Latias y Latios aparecerán atraídos por el incienso (excepto el de Aventura Diaria), con posibilidad de encontrarlos en su forma Shiny.

Pokémon tipo Acero y Dragón por tiempo limitado

El evento gira en torno a dos tipos: Acero y Dragón, que rotan cada hora bajo el nombre de “Hora Sólida” como el Acero y “Hora Intrépida” como un Dragón. Entre las apariciones destacan:

Sandshrew de Alola

Diglett de Alola

Magnemite

Onix

Skarmory

Aron

Beldum

Lucario

Durant

Charmander

Dratini

Bagon

Gible

Axew

Goomy

Frigibax

Jangmo-o

Investigaciones temáticas y actividades presenciales

Quienes tengan entrada podrán desbloquear una investigación especial para convertirse en expertos de tipo Acero y Dragón, ganar insignias exclusivas y participar en una Búsqueda de sellos por distintos puntos emblemáticos de la ciudad. También habrá activaciones físicas, zonas fotográficas y mercancía oficial disponible en preventa, incluyendo las playeras conmemorativas del evento.

¿Y si no puedes ir? Existe la versión Global

Para quienes no logren asistir presencialmente, Pokémon GO preparó Área Silvestre: Global, del 14 al 15 de noviembre, con acceso desde cualquier parte del mundo a la investigación especial vinculada al evento.

¿Cómo comprar tu entrada?

Las entradas y complementos están disponibles en el sitio oficial de Pokémon GO, donde también se puede consultar el detalle completo de bonificaciones, horarios y mercancía en preventa.