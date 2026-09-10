Los Tigres del Norte gratis en la Venustiano Carranza: Cuándo, a qué hora y cómo llegar al concierto

Los Tigres del Norte en la Venustiano Carranza Conoce cuándo, a qué hora y cómo llegar gratis al concierto (@evelyn_parraA/ Pexels)

Las fiestas patrias están cada vez más cerca y las alcaldías están anunciando quiénes serán los artistas que animarán la noche del 15 de septiembre.

Evelyn Parra, alcaldesa de la Venustiano Carranza, mediante su cuenta de X, anunció que Los Tigres del Norte encabezarán los festejos del Grito de Independencia y estarán acompañados de la Sonora Dinamita y Maelo Ruiz.

Se espera que la agrupación liderada por Jorge Hernández interprete sus más grandes éxitos como Golpes en el Corazón, Ni Parientes Somos y La Mesa del Rincón, y “Jefe de Jefes”.

👀🇲🇽 Les tengo una sorpresa para este 15 de septiembre...



¿Ya vieron quiénes nos van a acompañar para dar el Grito? 👀🔥



🎤 Los Tigres del Norte

🎶 Sonora Dinamita

🎤 Maelo Ruiz



Y sí.. ¡totalmente GRATIS! ❤️💚

📍 Explanada de la Alcaldía

🕧 18:00 h



¿Quién se apunta? 🇲🇽✨ pic.twitter.com/41lH8XiYqk — EVELYN PARRA (@evelyn_parraA) September 10, 2026

¿Cuándo y dónde será el concierto de Los Tigres del Norte en la alcaldía Venustiano Carranza?

El concierto se llevará a cabo durante el festejo de la noche del 15 de septiembre a partir de las 18:00 horas, después de las tradicionales arengas cantadas por la alcaldesa. El evento será en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso número 219, en la colonia Jardín Balbuena.

Fecha: Martes 15 de septiembre

Martes 15 de septiembre Lugar: La explanada de la alcaldía Venustiano Carranza

La explanada de la alcaldía Venustiano Carranza Hora: A partir de las 18:00 horas

Si bien los conciertos inician a esa hora, no hay un horario definido en el cual los Tigres del Norte se presentarán.

¿Cómo llegar al concierto de Los Tigres del Norte en la Venustiano Carranza?

La explanada está ubicada en la colonia Jardín Balbuena, en Francisco del Paso y Troncoso 219, por lo que tiene diversas maneras de llegar desde distintos puntos de la ciudad.

Metrobús Alcaldía Venustiano Carranza . Esta es la mejor opción, debido a que la estación de la Línea 4 del Metrobús te deja prácticamente enfrente de la explanada.

. Esta es la mejor opción, debido a que la estación de la Línea 4 del Metrobús te deja prácticamente enfrente de la explanada. Metro Fray Servando . Es la estación más cercana al recinto y es de la Línea 4; solo se tiene que caminar de 5 a 8 minutos aproximadamente hasta llegar a la explanada.

. Es la estación más cercana al recinto y es de la Línea 4; solo se tiene que caminar de 5 a 8 minutos aproximadamente hasta llegar a la explanada. Metro Balbuena o Moctezuma. Ambas son de la Línea 1 y se encuentran a solo unas cuadras; de igual forma, se puede llegar caminando o, para mayor comodidad, en transporte público.

¿El concierto de Los Tigres del Norte será gratis? Esto se sabe

El concierto de los Tigres del Norte en la alcaldía Venustiano Carranza será totalmente gratis, así lo anunció la alcaldesa Evelyn Parra. Sin embargo, los lugares serán dados conforme la gente vaya llegando, por lo que te recomendamos llegar temprano si quieres disfrutar de una buena vista.