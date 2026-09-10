Vanessa Huppenkothen narra las misteriosas llamadas que recibe

Vanessa Huppenkothen. Vanessa Huppenkothen y 3 de sus amigas reciben llamadas de números desconocidos. (Misael Valtierra y Pixabay)

La periodista y conductora mexicana Vanessa Huppenkothen denunció a través de su red social X, el hostigamiento hacia ella y 3 de sus amigas por medio llamadas de números desconocidos.

Afirma que no es la primera vez que le pasa y que al momento de responder no recibe respuesta y cuelgan, además de que al intentar devolver la llamada el número aparece como inexistente.

¿Qué sucede con Vanessa Huppenkothen?

A través de una publicación de X, Vanessa Huppenkothen exhibió la cantidad de llamadas que ha recibido tanto ella como sus amigas de números desconocidos de manera diaria, afirmando que si bloqueas el contacto llaman de otra línea con un número similar.

“Contestas y cuelgan, marcas y no existen” expresó a través de un post en redes, además de añadir la constante de que todos los números comienzan con 5598.

Asimismo, usuarios en redes comparten en comentarios experiencias similares relacionadas sobre recibir llamadas constantes por números desconocidos.

¿Qué son las llamadas fantasmas?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), las llamadas fantasmas o wangiri es un tipo de estafa que consiste en llamar y colgar, realizada en distintos dispositivos al azar con el objetivo de que la llamada sea devuelta.

Es aquí donde puede iniciar la estafa, ya que al devolverla corres el riego de que sea un número internacional o premium y que cada minuto o segundo sea cobrado.

Alguno de los motivos de este tipo de estafa pueden ser:

Robo de datos personales.

de datos personales. Engaños para realización de pagos .

. Extorsiones de manipulación emocional sobre algún riego familiar.

¿Cómo puedes evitar este tipo de estafas?

PROFECO comparte tres consejos para evitar ser estafados: