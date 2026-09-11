Colección Bimbo de Nickelodeon: ¿Qué personajes saldrán, en qué pan estarán y cuándo saldrán a la venta?

Figuras 'retro' de Nickelodeon en Bimbo Filtraciones señalan que Bimbo lanzará nueva colección nostálgica: 30 piezas inspiradas en clásicos de Nickelodeon.

Las colecciones de Grupo Bimbo marcaron la infancia de diversas generaciones en México, una cualidad distintiva de la marca que sigue presente hasta la actualidad y que, tras un exitoso lanzamiento de figuras de colección como los clásicos de Cartoon Network o Bob Esponja en sus productos, la empresa prepara una nueva línea de piezas nostálgicas: Nick Rewind, campaña que convertirá las series más emblemáticas de Nickelodeon en pequeños juguetes coleccionables.

De acuerdo con reportes en redes sociales, algunos productos de Bimbo han dejado atrás la colección de Snoopy lanzada a inicios de agosto, sorprendiendo a los consumidores y consumidoras con piezas de series clásicas de Nickelodeon.

Promoción ‘Nick Rewind’ de Bimbo: ¿cuándo saldrán a la venta los coleccionables de Nickelodeon?

¡Atención, coleccionistas! Grupo Bimbo ha dado marcha a una nueva lídea de figuras coleccionables, según lo reportaron filtraciones en redes sociales tras revelarse las primeras figuras distribuidas en los productos de la empresa panificadora.

De acuerdo con los datos conocidos hasta ahora, la promoción podría llevar el nombre de Nick Rewind —basándonos en la filtración del empaque con dicho título— y contaría con figuras coleccionables inspiradas en algunas de las series animadas más icónicas de Nickelodeon al marcar generaciones enteras durante los años 90 y principios de los 2000.

El presunto nombre con el que la colección sería presentada no es una casualidad, ya que NickRewind fue una marca utilizada por Nickelodeon para recuperar programación clásica del canal; este bloque llegó a Latinoamérica durante 2020, transmitiendo clásicos como Rugrats, Hey Arnold, Rocko’s Modern Life, CatDog y ¡Aaahh!!! Monstruos de Verdad.

Los diseños que internautas han difundido hasta ahora, han sido las figuras del Abuelo Phil (Rugrats) e Ickis (¡Aaahh!!! Monstruos de Verdad); en estas mismas filtraciones, el empaque aclara dos puntos importantes: la colección pertenece al año 2026 y existen 30 piezas coleccionables inspiradas en las clásicas series de animación.

Hasta el momento, la compañía mexicana no ha emitido un comunicado oficial de lanzamiento, por lo que las imágenes en redes sociales son únicamente una pista de lo que está por venir para las personas coleccionistas o para aquellas que no dejerán pasar la oportunidad de conseguir a su personaje preferido de la infancia.

Sin embargo, dado que las primeras piezas han comenzado a filtrarse en algunos de los productos Marinela, internautas han señalado la posibilidad de que la colección sea anunciada para octubre o noviembre del año presente.

¿Qué productos de Bimbo tendrán las figuras de Nickelodeon este 2026?

Grupo Bimbo no es nuevo en distribuir colecciones de figuras inspiradas en éxitos de la televisión, pues recientemente lanzó su colección de Snoopy en los Gansito Marinela, mientras que su producto Little Bites contó con más de una veintena de piezas de colección de clásicos de Cartoon Network, promoción anunciada actualmente en su sitio oficial.

Teniendo esto como antecedente, es probable que Bimbo utilice alguno de estos productos —populares entre el público— para protagonizar la distribución de las piezas de Nickelodeon, no obstante, la confirmación se dará hasta que la panificadora mexicana presente el anuncio oficial.

En los últimos años, la nostalgia se ha convertido en uno de los principales productos en el mundo, activando en las personas consumidoras sentimientos de añoranza y felicidad al vincular los nuevos productos con emociones del pasado, por lo que esta nueva colección apunta a convertirse en otro éxito de Bimbo.