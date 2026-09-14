Oasis anuncia las fechas de su gira mundial para 2027: ¿Habrá conciertos en México?

Oasis Oasis anuncia las fechas de su gira mundial para 2027 (X: @oasis)

Los hermanos Gallagher están de vuelta. Oasis dará continuidad a su exitosa gira de reunión con una nueva tanda de conciertos confirmados para el año 2027.

El tour está planeado para arrancar en mayo del próximo año. Las especulaciones sobre el regreso de la banda a los escenarios comenzaron tras el cierre de sus fechas programadas para 2025, las cuales culminaron en el estadio de Wembley, en Londres.

A principios de septiembre, la agrupación comenzó a publicar en su cuenta de X una serie de videos con números, lo que desató las especulaciones de los fanáticos.

Además, en una reciente entrevista para TalkSPORT, Noel Gallagher dejó entrever los preparativos de esta nueva etapa, la cual se oficializa como Oasis Live ’27.

¿Oasis anunció fechas para 2027?

A finales de septiembre de 2025, durante su concierto en Wembley y antes de cerrar con “Champagne Supernova”, Liam Gallagher insinuó que el viaje aún no había terminado. Ahora, los hermanos confirmaron oficialmente el calendario de su nueva gira:

Fechas confirmadas de la gira Oasis Live ’27

Mayo de 2027

21, 23, 25, 28 y 29 de mayo – Glasgow, Escocia (Celtic Park)

Junio de 2027

4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 y 26 de junio – Mánchester, Reino Unido (Estadio Etihad)

Julio de 2027

2 y 3 de julio – Múnich, Alemania (Allianz Arena)

10 y 11 de julio – Barcelona, España (Estadi Olímpic Lluís Companys)

16 y 17 de julio – Ámsterdam, Países Bajos (Johan Cruijff Arena)

23 y 24 de julio – París, Francia (Stade de France)

29 y 30 de julio – Roma, Italia (Estadio Olímpico)

Agosto de 2027

10, 13 y 14 de agosto – Boston, EE. UU. (Gillette Stadium)

20, 21 y 24 de agosto – Las Vegas, EE. UU. (Allegiant Stadium)

Septiembre de 2027

4 y 5 de septiembre – Slane, Irlanda (Castillo de Slane)

11, 12, 18 y 19 de septiembre – Knebworth, Reino Unido (Knebworth Park)

¿Oasis llegará a México en 2027?

Tras el anuncio del regreso de Oasis y la revelación de los países incluidos en el calendario inicial de Oasis Live ’27, por el momento no se ha hecho oficial ninguna fecha en territorio mexicano. Sin embargo, se espera que la banda añada más fechas internacionales.