¿A qué hora inicia el concierto de Los Tigres el Norte hoy en la alcaldía Venustiano Carranza? Los Tigres del Norte darán un concierto gratuito en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza. Conoce el horario oficial (@evelyn_parraA)

Comienzan las fiestas patrias y aquí te compartimos a qué hora iniciará el concierto gratis de los Tigres del Norte hoy en la alcaldía Venustiano Carranza por los festejos del Grito de Independencia, así como más detalles de esta celebración.

Esta noche, como parte de los festejos patrios, la alcaldía Venustiano Carranza organizó un concierto gratis de distintos géneros para el disfrute de todas las personas, el cual se llevará a cabo en su explanada.

¿A qué hora cantan Los Tigres del Norte hoy 15 de septiembre?

Los Tigres del Norte encabezarán el festejo de este 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía de la Venustiano Carranza, a partir de las 23:00 horas.

Serán los encargados de cerrar con broche de oro la noche de hoy, después de que la alcaldesa Evelyn Parra dé el Grito de Independencia.

Se espera que la agrupación liderada por Jorge Hernández interprete sus más grandes éxitos como Golpes en el Corazón, Ni Parientes Somos y La Mesa del Rincón, y “Jefe de Jefes”.

Cartelera completa: ¿Quiénes se presentan antes de Los Tigres del Norte hoy y a qué hora tocan?

El concierto gratuito en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza se llevará a cabo a partir de las 18:00 horas. Y además de la esperada presentación de los Tigres del Norte, también interpretarán sus grandes éxitos La Sonora Dinamita, Maelo Ruiz y Zalatiel MX.

Aquí te presentamos la cartelera oficial y su horario:

Zalatiel Mx - 18:00 horas.

18:00 horas. Sonora Dinamita - 19:15 horas.

horas. Maelo Ruiz : 21:00 horas.

: 21:00 horas. Grito de Independencia: 22:45 horas.

22:45 horas. Pirotecnia - 23:05 horas

23:05 horas Tigres del Norte - 23:20 horas

¿Cómo llegar a la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza?

La alcaldía Venustiano Carranza es de fácil acceso, ya que se encuentra ubicada en la colonia Jardín Balbuena, en Francisco del Paso y Troncoso 219, por lo que tiene diversas maneras de llegar desde distintos puntos de la ciudad.

Estas son algunas de las estaciones por las que puedes llegar a la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, donde se llevará a cabo el concierto gratuito de los Tigres del Norte:

Metrobús Alcaldía Venustiano Carranza .

. Metro Fray Servando .

. Metro Balbuena o Moctezuma.