Ofertas Soriana Híper del 11 al 18 de septiembre: estos son los descuentos de la semana

Septiembre trae banderas, pozole y, para muchas familias, muchos más gastos de lo normal. Si todavía estás buscando dónde surtir la despensa sin gastar de más, Soriana Híper tiene una serie de ofertas vigentes del 11 al 18 de septiembre de 2026.

La cadena lanzó su folleto “Oferta se dice Soriana”, con promociones que abarcan diferentes categorías del supermercado. La campaña resulta especialmente atractiva durante estos días, cuando las compras suelen aumentar por las reuniones familiares y las comidas patrias.

¿Cuáles son las ofertas de Soriana Híper esta semana?

A diferencia de las promociones que duran únicamente un día, esta campaña de Soriana Híper se extiende durante buena parte de la semana, por lo que existe un poco más de margen para organizar las compras.

Las ofertas están pensadas para distintas necesidades de la despensa y pueden incluir alimentos, productos para el hogar y artículos de uso cotidiano. La vigencia general señalada por la cadena comprende del 11 al 18 de septiembre, aunque cada promoción puede tener condiciones particulares.

Maíz pozolero seco o en agua Dorotea (1 kg): $42.90.

Tostada de maíz amarilla o roja Valley Foods (300 g): $31.90 cada una.

Frijol pinto o negro Valley Foods (1 kg): $22.90 cada uno.

20% de descuento en todas las salsas caseras.

3x2 en todas las harinas de maíz Maseca (1 kg).

Aceite de oliva extra virgen Valley Foods (1 L): $186.00.

Salsas para pasta Valley Foods Prime (350 g): $49.90 cada una.

Lenteja Valley Foods (500 g): $20.00.

Arroz súper extra Valley Foods (1 kg): $18.00.

Café liofilizado Valley Foods (180 g): $129.00.

Tortilla de harina Valley Foods (500 g): $30.50.

Nuez en mitades Valley Foods (80 g): $51.90.

Cereales Valley Foods (450 g a 650 g): $44.50 cada uno.

Orégano entero Valley Foods (20 g): $11.90.

Paquete Ahorres: Comprando 1 leche evaporada Carnation (1 L), llévate gratis 1 media crema Nestlé tetrabrick (190 ml).

4x3 en todos los chiles de las marcas Clemente Jacques, San Marcos y Valley Foods.

Manteca vegetal Precíssimo (250 g): $15.90.

Frijol pinto Verde Valle (900 g): De $39.00 a $34.50.

Pastas La Moderna (220 g): De $11.90 a 2 por $19.00.

Pastas Barilla (450 g): De $26.10 a 2 por $39.90.

Puré de tomate natural Del Fuerte (259 g): De $10.90 a $9.90.

Consomé Knorr Suiza pollo (12 cubos): De $31.00 a 2 por $40.00.

Maíz pozolero blanco El Mexicano (3,010 g): De $77.00 a $65.50.

Café Nescafé Dolca (170 g): De $115.00 a $99.00.

Café molido El Mexicano (400 g): De $146.00 a $125.00.

Galleta Crackets Gamesa (267 g): De $39.00 a $31.00.

Galletas Emperador (291 g a 323 g): De $41.50 a $33.90 cada una.

Galleta Rocko Marinela (44 g): $5.00.

Lácteos, Salchichonería y Congelados

Crema ácida entera Lala o Alpura (426 ml): De $42.90 a $38.00 cada una.

Mezcla California Valley Foods Fresh (500 g): $52.90.

Mezcla guarnición Valley Foods Fresh (500 g): $34.90.

Elote en grano congelado Valley Foods Fresh (500 g): $47.90.

Queso crema regular o reducido en grasa Valley Foods Fresh (190 g): $34.90 cada uno.

Crema ácida pro Alpura + proteína (426 ml): $45.00.

Queso panela reducido Zwan (400 g): De $109.00 a $87.90.

Queso manchego rebanado Zwan (400 g): De $134.00 a $89.90.

Helados básicos Holanda (1.89 L): $99.00 cada uno.

Queso panela deslactosado Caperucita (400 g): De $117.90 a $89.90.

Queso manchego rallado Zwan (250 g): De $94.00 a $69.90.

Queso panela rebanado reducido en grasa Zwan (300 g): De $89.00 a $74.90.

Queso fresco Zwan (360 g): De $75.00 a $64.90.

Jamón de pavo Virginia Zwan (250 g): De $62.00 a $46.90.

Queso gouda, mozzarella, manchego o americano fundido rebanado Fud (140 g): De $37.00 a $30.90 cada uno.

Pechuga de pavo Zwan (250 g): De $98.00 a $79.90.

Leche UHT entera Lala (6 pack de 1 L): $162.00.

Salchicha para asar Kir (800 g): De $81.90 a $69.90 cada una.

Salchicha para asar Bafar campestre (8 piezas): De $78.90 a $68.90.

Chorizo casero Kir (200 g): De $26.00 a $16.90 cada uno.

Tocino ahumado Kir (250 g): De $109.00 a $81.90.

Yoghurt fresa Lala (6 pack de 1.32 kg): De $60.00 a $54.50.

Yoghurt batido griego sin azúcar fresa o coco Yoplait (1 kg): De $103.00 a $93.00 cada uno.

Flautas de pollo o res Alamesa (720 g): De $124.00 a $99.00 cada una.

Hamburguesa sirloin o arrachera Bachoco (904 g): De $139.00 a $99.90 cada una.

Vinos, Licores, Cervezas y Bebidas

30% de descuento en tequilas y mezcales de las marcas Don Julio y 400 Conejos (Ejemplos: Tequila Don Julio 70 de 700 ml de $1,165.00 a $815.50; Mezcal 400 Conejos joven espadín de 700 ml de $605.00 a $423.50).

30% de descuento en vinos y licores Cuervo Tradicional, Buchanan’s, Brandy Torres 10 y 5, Herradura y Chivas (Ejemplos: Whisky Buchanan’s 12 años 750 ml de $1,039.00 a $727.50; Tequila José Cuervo Especial reposado 990 ml de $255.00 a $178.50; Brandy Torres 10 700 ml de $449.00 a $314.50).

4x3 en todos los coolers y premezclados.

Compra 1 y llévate el segundo al 50% de descuento en todos los mezcladores.

Compra 1 y llévate el segundo al 70% de descuento en vinos de importación Santa Ema, Faustino, Viña Carmen, Panul, Toltén, Frida Kahlo y Estancia Mendoza.

Compra 1 y llévate el segundo al 50% de descuento en licor de agave El Compadre (750 ml).

Cerveza Royal Dutch lager (botella 250 ml): De $10.00 c/u a 6 por $48.00.

Té Fuze Tea (600 ml): De $23.00 a $17.00.

Agua purificada Valley Foods (6 pack de 1 L): $35.00.

Jugos Del Valle (1 L): De $29.00 a 2 por $47.90.

20% de descuento en bebida energética Monster (473 ml).

Jugo de tomate y almeja Clamato (1.89 L): De $85.00 a $74.90.

Agua mineral Peñafiel natural (2 L) o sifón (1.75 L): De $35.90 c/u a 2 por $54.90.

Bebida Powerade (1 L): De $34.00 a $26.90 cada una.

Vino Lambrusco Riunite (750 ml): De $165.00 a $119.90.

Sangrita Viuda de Sánchez (1 L): De $113.00 a $95.90.

Paquete Ahorres: Comprando 1 vino tinto Reservado, llévate gratis unas papas Valley Foods Prime (150 g).

Paquete Ahorres: Comprando 2 refrescos Coca-Cola regular, light, sin azúcar o Fresca (3 L), llévate gratis 1 aceite 1-2-3 (500 ml).

Paquete Ahorres: Comprando 1 six pack de cerveza Michelob o Corona lata, llévate gratis 1 Clamato (946 ml).

Paquete Ahorres: Comprando 1 botella de whisky Passport, llévate gratis 1 six pack de cerveza Barrilito.

Paquete Ahorres: Comprando 1 botella Johnnie Walker Black Label o The Glenlivet, llévate gratis 4 six pack en lata de cerveza Modelo Especial.

20% de cashback en dinero electrónico en vinos, licores, cerveza, refrescos y botanas pagando con tarjeta Falabella Soriana.

Botanas y Dulces

Paquete Ahorres: Comprando $189.00 de botanas Sabritas (160 g a 239 g), llévate gratis 1 six pack de cerveza Corona, Michelob o Victoria (330 ml o 355 ml).

Botanas Valley Foods (160 g a 240 g): $39.90 cada una.

Tostada ondulada Milpa Real (360 g): De $42.90 a $34.90.

Totopo triangular Del Hogar (280 g): De $32.50 a $25.90.

Salsa clásica La Botanera (500 ml): De $20.90 a $17.90.

Chile en polvo Tajín clásico (142 g): De $47.90 a $38.90.

Limpieza, Hogar y Mascotas

Papel higiénico Quality Day (30+10 rollos, 250 hojas dobles): De $285.50 a $189.90.

Toalla de papel absorbente Quality Day (240 hojas dobles): De $28.00 a $22.90.

Lavatrastes poder desengrasante Quality Day en pouch (1.5 L): $44.90.

Compra 1 y llévate el segundo al 50% de descuento en todos los desechables Valley Foods.

Papel higiénico Pétalo ultra jumbo (16 rollos, 234 hojas dobles): De $94.50 a $69.00.

Compra 1 y llévate el segundo al 50% de descuento en todas las bolsas de basura (excepto Costalitos, Precíssimo y Servibolsa).

Limpiador Poett (1.8 L): De $33.00 a $27.90 cada uno.

Insecticida en aerosol Raid casa y jardín (400 ml): De $103.00 a $79.90.

Lavatrastes líquido Salvo limón (1.4 L): De $96.90 a $62.90.

Limpiador Pinol (1.65 L): De $50.00 a $37.90.

Aromatizantes en aerosol Glade (400 ml): De $75.90 a $59.90.

Compra 1 y llévate el segundo al 50% de descuento en toda la marca Ziploc.

Papel higiénico Cottonelle Elegance (32 rollos, 228 hojas): De $282.90 a $214.90.

Carbón vegetal Precíssimo (3 kg): $84.90.

Papel higiénico Regio Luxury Almond (32 rollos, 205 hojas dobles): De $373.50 a $214.90.

Servilleta ultra blanca Elite (420 piezas): De $53.50 a $45.90.

Servilleta Pétalo (420 piezas): De $65.00 a $45.90.

Servitoalla jumbo Pétalo (1 rollo, 230 hojas): De $29.90 a $24.90.

Detergente líquido Foca (1 L): De $42.00 a $34.90.

Detergente en polvo regular Ariel (4 kg, 33 cargas): De $218.00 a $174.00.

Jabón en barra Zote blanco o rosa (200 g): De $14.50 a $12.90 cada uno.

Suavizantes Downy (2.8 L): De $125.00 c/u a 2 por $174.90.

Alimento seco para perro Dog Chow razas medianas y grandes (15 kg): De $825.00 a $629.00.

Alimento seco para perro adulto razas medianas y grandes Trainer’s Choice (15 kg): $549.00.

Alimento seco para perro Dog Chow (4 kg): De $258.00 a $219.90 cada uno.

Alimento seco para gato Cat Chow (1.5 kg): De $139.00 a $124.90 cada uno.

Alimento húmedo en pouch para perro Pedigree (85 g): De $11.50 c/u a 7 por $65.90.

Alimento húmedo en pouch para gato Whiskas (85 g): De $11.50 c/u a 7 por $65.90.

Alimento seco para perro Pedigree (4 kg): De $249.00 a $209.90 cada uno.

Cuidado Personal, Salud y Bebés

Shampoo o acondicionador Elvive (680 ml): De $165.00 c/u a 2 por $170.00.

Crema dental Colgate máxima protección anticaries (160 ml): De $80.50 a $45.90.

Jabón dermolimpiador Neutro Balance (4 pack de 120 g): De $82.00 a $69.90.

25% de descuento en toda la protección femenina (Saba, Kotex, Naturella, Always).

30% de descuento en toda la perfumería de bebé Huggies, The Honeykeeper, Ricitos de Oro y Mustela.

Compra 1 y llévate el segundo al 50% de descuento en desodorantes en barra regular Old Spice y Secret (50 g, excepto clínicos).

Compra 1 y llévate el segundo al 50% de descuento en desodorantes en aerosol Gillette y Secret.

Compra 1 y llévate el segundo al 50% de descuento en todos los desodorantes Nivea.

Tintes Nutrisse: De $105.00 c/u a 2 por $109.00.

Aguas micelares Garnier (400 ml): De $180.00 c/u a 2 por $280.00.

Jabón líquido Day Care (500 ml): $29.90 cada uno.

Shampoo o acondicionador Anne Rothshield (700 ml): $109.90 cada uno.

20% de descuento en todos los pañales Bbtips, Classic y Kiddies.

Tratamiento hairfood Fructis (350 ml): De $105.00 a $69.90 cada uno.

Cremas corporales Hinds (500 ml): De $75.00 c/u a 2 por $110.00.

25% de descuento en todas las papillas Heinz.

Pañal Huggies All Around etapas 5 a 7 (40 piezas): De $309.00 a $229.90 cada paquete.

Agua purificada Gerber (4 L): De $38.00 a $27.90.

3x2 en todas las fórmulas para bebé etapas 3 y 4.

Sueros orales Electrolit (625 ml): De $27.00 c/u a 3 por $69.90.

Genoprazol (2 pack, 28 piezas): De $85.00 a $59.00.

Antiácido Alka-Seltzer (12 tabletas): De $53.00 a $41.90.

Riopan (10 sobres de gel de 10 ml): De $155.00 a $119.90.

Amlodipino Nodrim (5 mg, 30 tabletas): $99.00.

Ceftriaxona Nodrim IM (1 g, 3.5 ml, 1 ampolleta): $49.00.

20% de descuento en Pepto Bismol (236 ml o 24 tabletas).

Suero oral Nodrim (500 ml): De $20.50 a $17.90 cada uno.

Toallitas húmedas Baby Essentials premium care veocel (80 piezas): $49.90.

Pañal Baby Essentials recién nacido a etapa 7 (22 a 44 piezas): $149.90 cada paquete.

Pañal Baby Essentials etapas 4 a 7 jumbopack (90 a 108 piezas): $469.00 cada paquete.

Electrónica, Línea Blanca y Enseres

Pantalla LG 60″ UHD AI ThinQ 4K Smart TV WebOS (Mod. 60UA7500PSA): De $11,990.00 a $7,490.00 (o 18 MSI de $416.11, te regala 936 puntos).

Pantalla VIOS 32″ Smart Android HD (Mod. VI-32T232): De $2,990.00 a $2,490.00.

Lavadora automática Vios Home 20 kg plata (Mod. VI-WTT330MX): De $9,990.00 a $8,990.00 (o 18 MSI de $499.44, te regala 1,124 puntos).

Refrigerador semiautomático 7p³ Vios Home (Mod. VI-TRF262MX): De $5,490.00 a $4,990.00 (o 18 MSI de $277.22, te regala 624 puntos).

Refrigerador duplex inverter 17p³ Midea: De $20,490.00 a $13,990.00 (o 18 MSI de $777.22, te regala 1,749 puntos).

Bafle Vios Pro 15″ (Mod. VS-151): $2,490.00 (o 6 MSI de $415.00, te regala 311 puntos).

Microondas Oster 1.1p³: De $2,490.00 a $1,990.00 (o 6 MSI de $331.67, te regala 249 puntos).

Celular Samsung Galaxy A17 6.7″ (128 GB, 4 GB RAM): De $4,499.00 a $2,990.00 (o 18 MSI de $166.11, te regala 374 puntos).

Celular Samsung Galaxy A57 6.7″ (256 GB, 8 GB RAM): De $11,990.00 a $8,990.00 (o 18 MSI de $499.44, te regala 1,124 puntos).

20% de cashback en dinero electrónico en línea blanca y aires calefactores pagando a meses sin intereses con tarjeta Falabella Soriana.

20% de descuento en todas las vajillas.

Fiestas Patrias, Halloween y Día de Muertos

30% de descuento en ropa interior para toda la familia (excepto bebés y marca New Wave, vigente del 11 al 16 de septiembre).

Colgante de calabaza embrujada (1 m): $599.00.

Araña decorativa iluminada o peluche de bruja, araña o gato (30 cm): $299.00 cada uno.

Figura decorativa de gato o perro (14 cm): $149.00 cada una.

Malvavisco tricolor Guandy (75 g): $10.00.

Peluche de fantasma o calabaza (40 cm): $349.00 cada uno.

Canasta dulcera de peluche: $349.00 cada una.

Gomitas Mancha-T (110 g): De $29.00 a $22.00.

Paletas Vero Mix fuego (20 piezas): De $59.00 a $44.00.

Pica Fresa Vero (30 piezas): De $36.00 a $25.00.

Tamarindo Pelonetes (180 g): De $55.00 a $45.00.

Figura decorativa Catrín o Catrina (14 cm): $199.00 cada una.

Figura decorativa Catrina o Catrín (25 cm): $399.00 cada una.

Pan de muerto relleno individual: $30.90 cada uno.

Playera fiestas patrias: Dama $159.00, Caballero $179.00, Niñas y niños $129.00, Bebés $99.00.

Disfraz infantil charros o jaliscos: $349.00 cada uno.

Disfraz faldas o blusas: $149.00 cada uno.

Disfraz traje típico: $249.00.

Surtido disfraz mix clásicos: $269.00.

Accesorios patrios (trenza muñeca, collar tricolor, paliacate bigote, trenza con flores o trenza tricolor): $49.00 cada uno.

Accesorios patrios (rebozo, bandera de México o diadema Lele): $69.00 cada uno.

Compra 1 y llévate el segundo al 50% de descuento en dulces regionales.

Platillos y antojitos patrios preparados: Pambazo $49.00, Flautas en vaso $59.00, Pastel Azteca $89.00, Pozole $89.00, Chile en nogada pza $179.00, Pan concha tricolor (5 pzas) $49.90, Pastel tequila $369.00.

Totopos, tostadas y tiritas de tortilla: Naturales $39.90 / Sazonadas $45.00.

Muebles, Asadores y Jardín

Asador de carbón 22″ Outdoor Trend: $2,999.00 (o 18 MSI de $166.61, te regala 375 puntos).

Mesa de resina 180 cm color blanco o negro tipo madera Outdoor Trend: $1,399.00 cada una (te regala 175 puntos).

Silla de resina color blanco o negro tipo madera Outdoor Trend: $549.00 cada una.

Asador de carbón Weber Compact 18″: $2,799.00 (o 18 MSI de $155.50, te regala 350 puntos).

Silla plástica apilable: $219.00 (te regala 27 puntos).

Platos decorados modelo talavera azul/blanco: Cuadrado 15 cm $20.00, Cuadrado 20 cm $39.00, Cuadrado 25 cm $59.00.

Vaporera Vasconia 32 cm / 24 L: $779.00.

Máquina para hacer tortillas 19 cm: $399.00.

30% de descuento en todos los tarros tequileros, vasos cerveceros y vasos a granel.

20% de descuento en hieleras plegables Outdoor Trend.

20% de cashback en dinero electrónico en muebles de hogar/jardín y asadores pagando con tarjeta Falabella Soriana.

Ofertas con Puntos Soriana YA

Mole Doña María rojo en pasta vaso (235 g): De $53.00 a $36.00 con 50 puntos.

Aceite comestible 1-2-3 mixto (1 L): De $46.00 a $33.90 con 50 puntos.

Mayonesa McCormick con limón (725 g): De $81.00 a $49.90 con 60 puntos.

Chile jalapeño entero La Costeña (780 g): De $41.00 a $30.90 con 50 puntos.

Cereal Zucaritas (600 g) o Choco Krispis Kellogg’s (540 g): De $91.00 a $49.90 con 100 puntos cada uno.

Whisky Johnnie Walker Red Label (700 ml): $199.00 con 300 puntos.

Ron Bacardí blanco (980 ml): De $403.00 a $199.00 con 300 puntos.

Crema ácida Lala (200 ml) o Alpura (190 ml): De $24.00 a $12.90 con 50 puntos cada una.

Paleta Payaso (45 g): De $20.00 a $10.00 con 30 puntos.

¿Hasta cuándo estarán vigentes las ofertas de Soriana Híper?

Las promociones de esta campaña están contempladas del 11 al 18 de septiembre de 2026, de acuerdo con el folleto publicado por Soriana.

Esto significa que todavía hay oportunidad de revisar los descuentos durante la semana y organizar las compras antes de que termine la vigencia.

Eso sí, los precios, productos participantes y disponibilidad pueden variar dependiendo de la sucursal y de las condiciones establecidas para cada promoción. Por eso, si vas detrás de un producto específico, lo más recomendable es comprobar que esté disponible antes de hacer el viaje al super.