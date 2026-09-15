Cuernavaca prohíbe los elotes este 15 de septiembre: esta es la razón por la que las autoridades reaccionaron ante el antojito mexicano

Si este 15 de septiembre celebraras en Cuernavaca y pensabas dar el Grito de Independencia con un elote bien preparado, te vas a quedar con las ganas. Este 2026 el gobierno del municipio de Morelos anunció que estará restringida la venta de elotes con palo en el centro de la ciudad.

La medida puede sonar hasta ofensiva, especialmente en una noche en la que los antojitos mexicanos son los protagonistas de las fiestas patrias. Sin embargo, detrás de la restricción hay un motivo relacionado con la seguridad de las personas que acudirán a la celebración.

¿Por qué no habrá venta de elotes en Cuernavaca?

La restricción tiene como objetivo reducir riesgos durante la concentración de personas en la Plaza de Armas de Cuernavaca, donde se llevarán a cabo las actividades relacionadas con el Grito de Independencia.

De acuerdo con la información difundida por autoridades y representantes de comerciantes, el problema está específicamente en los elotes enteros servidos con palo. En medio de una multitud, estos pueden terminar utilizándose como proyectil y provocar lesiones graves.

Además, no se trata de una disposición completamente nueva. Esta restricción se ha aplicado en años anteriores como parte de las medidas de seguridad para la celebración del 15 de septiembre en Cuernavaca.

¿A qué hora comienza la prohibición del elote en Cuernavaca?

La restricción comenzará a partir de las 19:00 horas del martes 15 de septiembre de 2026 y estará vigente en el primer cuadro de Cuernavaca, particularmente durante el desarrollo de las actividades patrias.

Así que si tenías en mente llegar al centro, escuchar el tradicional “¡Viva México!” y después buscar un elote con chile del que no pica, tendrás que considerar el horario.

¿Qué sí se podrá vender durante el Grito de Independencia?

La restricción no significa que desaparecerán todos los antojitos relacionados con el elote. Los esquites sí podrán venderse durante este periodo, por lo que todavía habrá manera de disfrutar maíz preparado mientras continúan los festejos.

Una vez que concluya la ceremonia del Grito de Independencia, la venta de elotes preparados podrá retomarse con normalidad.