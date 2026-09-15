Ofertas Soriana hoy 15 y 16 de septiembre: estas son las promociones del Martes y Miércoles del Campo

Si todavía estás preparando la comida de las Fiestas Patrias, y notaste que te faltan cosas, el súper puede convertirse en tu salvación. Para cualquier emergencia, Soriana tiene promociones este 15 y 16 de septiembre con su tradicional Martes y Miércoles del Campo.
La promoción de esta semana incluye productos frescos y alimentos básicos para surtir la despensa, desde jitomate y aguacate hasta pollo, carne de cerdo, res, pescados, camarones y huevo. Algunas ofertas aplican durante los dos días, mientras que otras tienen condiciones específicas o están disponibles únicamente este martes.
¿Cuáles son las ofertas de Soriana del 15 y 16 de septiembre?
Entre las opciones más llamativas están:
Frutas y verduras
- Jitomate Guaje/Saladette a $16.40 el kilo (solo martes 15).
- Aguacate Hass a $39.50 el kilo.
- Manzana Golden en bolsa a $39.80 el kilo.
- Limón con semilla a $32.80 el kilo.
- Naranja a $34.80 el kilo.
- Piña Gota Miel a $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya.
- Tuna blanca a $27.80 el kilo.
- Uva blanca sin semilla a $73.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya.
- Granada a $69.80 el kilo.
- Chile Poblano a $34.80 el kilo.
- Ajo a granel a $16.90 los 100 gramos.
- Chile Serrano a $46.80 el kilo.
- Calabaza Italiana/Criolla a $26.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya.
- Col blanca a $16.80 el kilo.
- Nopal entero a $34.80 el kilo.
- Rabanito a $16.90 la bolsa.
- 3×2 en Elote blanco por pieza.
Carnes, pollos y pescados
- Pollo entero fresco a $35.90 el kilo.
- Menudo americano a $84.90 el kilo.
- Pierna de Cerdo sin hueso fresca en trozo a $93.00 el kilo.
- Molida de Res 80/20 a $108.90 el kilo.
- Pierna de Cerdo con hueso congelada a $53.00 el kilo.
- Deshebrada de Cerdo SuKarne a $59.90 el empaque de 300 g.
- Deshebrada de Pollo SuKarne a $69.90 el empaque de 300 g.
- Deshebrada de Res SuKarne a $119.90 el empaque de 300 g.
- Cabeza de Cerdo a $29.00 el kilo.
- Chamorro de Cerdo a $59.00 el kilo.
- Cuero de Cerdo a $39.00 el kilo.
- Espinazo de Cerdo a $32.00 el kilo.
- Manitas de Cerdo a $42.00 el kilo.
- Pechuga de Pollo sin hueso Pïlgrim’s en charola a $159.90 el kilo.
- Milanesa de Pollo delgada Pïlgrim’s en charola a $176.90 el kilo.
- Pierna y Muslo de Pollo congelada a $28.90 el kilo.
- Pechuga de Pollo sin hueso congelada a $89.00 el kilo.
- Pechuga de Pollo corte americano a $88.00 el kilo.
- Filete de Mojarra de granja congelado a $93.90 el kilo.
- Camarón chico sin cabeza a $169.00 el kilo.
- Filete de Basa congelado a $64.90 el kilo.
- Camarón coctelero chico congelado a $138.00 el kilo.
- Camarón mediano sin cabeza a $199.00 el kilo.
- Camarón grande sin cabeza a $268.00 el kilo.
- Posta de Basa a $69.00 el kilo.
- Ceviche de Pescado/Playero a $159.00 el kilo.
- Medallones de Atún Valley Foods Prime a $199.00 el empaque de 680 g.
- Mero entero a $199.00 el kilo.
- Huevo blanco Precíssimo a $54.90 la tapa de 30 piezas.
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