Ofertas Soriana hoy 15 y 16 de septiembre: estas son las promociones del Martes y Miércoles del Campo

Si todavía estás preparando la comida de las Fiestas Patrias, y notaste que te faltan cosas, el súper puede convertirse en tu salvación. Para cualquier emergencia, Soriana tiene promociones este 15 y 16 de septiembre con su tradicional Martes y Miércoles del Campo.

La promoción de esta semana incluye productos frescos y alimentos básicos para surtir la despensa, desde jitomate y aguacate hasta pollo, carne de cerdo, res, pescados, camarones y huevo. Algunas ofertas aplican durante los dos días, mientras que otras tienen condiciones específicas o están disponibles únicamente este martes.

¿Cuáles son las ofertas de Soriana del 15 y 16 de septiembre?

Entre las opciones más llamativas están:

Frutas y verduras

Jitomate Guaje/Saladette a $16.40 el kilo (solo martes 15).

Aguacate Hass a $39.50 el kilo.

Manzana Golden en bolsa a $39.80 el kilo.

Limón con semilla a $32.80 el kilo.

Naranja a $34.80 el kilo.

Piña Gota Miel a $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya.

Tuna blanca a $27.80 el kilo.

Uva blanca sin semilla a $73.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya.

Granada a $69.80 el kilo.

Chile Poblano a $34.80 el kilo.

Ajo a granel a $16.90 los 100 gramos.

Chile Serrano a $46.80 el kilo.

Calabaza Italiana/Criolla a $26.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya.

Col blanca a $16.80 el kilo.

Nopal entero a $34.80 el kilo.

Rabanito a $16.90 la bolsa.

3×2 en Elote blanco por pieza.

Carnes, pollos y pescados

Pollo entero fresco a $35.90 el kilo.

Menudo americano a $84.90 el kilo.

Pierna de Cerdo sin hueso fresca en trozo a $93.00 el kilo.

Molida de Res 80/20 a $108.90 el kilo.

Pierna de Cerdo con hueso congelada a $53.00 el kilo.

Deshebrada de Cerdo SuKarne a $59.90 el empaque de 300 g.

Deshebrada de Pollo SuKarne a $69.90 el empaque de 300 g.

Deshebrada de Res SuKarne a $119.90 el empaque de 300 g.

Cabeza de Cerdo a $29.00 el kilo.

Chamorro de Cerdo a $59.00 el kilo.

Cuero de Cerdo a $39.00 el kilo.

Espinazo de Cerdo a $32.00 el kilo.

Manitas de Cerdo a $42.00 el kilo.

Pechuga de Pollo sin hueso Pïlgrim’s en charola a $159.90 el kilo.

Milanesa de Pollo delgada Pïlgrim’s en charola a $176.90 el kilo.

Pierna y Muslo de Pollo congelada a $28.90 el kilo.

Pechuga de Pollo sin hueso congelada a $89.00 el kilo.

Pechuga de Pollo corte americano a $88.00 el kilo.

Filete de Mojarra de granja congelado a $93.90 el kilo.

Camarón chico sin cabeza a $169.00 el kilo.

Filete de Basa congelado a $64.90 el kilo.

Camarón coctelero chico congelado a $138.00 el kilo.

Camarón mediano sin cabeza a $199.00 el kilo.

Camarón grande sin cabeza a $268.00 el kilo.

Posta de Basa a $69.00 el kilo.

Ceviche de Pescado/Playero a $159.00 el kilo.

Medallones de Atún Valley Foods Prime a $199.00 el empaque de 680 g.

Mero entero a $199.00 el kilo.

Huevo blanco Precíssimo a $54.90 la tapa de 30 piezas.

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