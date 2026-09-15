¿El plan era dar el grito y terminó en algo más?

Lubricante Prudence

Hasta 8 de cada 10 personas sexualmente activas pueden adquirir VPH en algún momento de su vida; Prudence recuerda que la diversión puede ser espontánea, pero la protección no.

Entre tequila, música, besos y el tradicional “¡Viva México!”, una noche de fiesta puede tomar un rumbo que no estaba contemplado. Sin embargo, hay algo que no debería quedar fuera del plan: la protección.

Se estima que hasta 80% de las personas sexualmente activas tendrá contacto con el Virus del Papiloma Humano (VPH) en algún momento de su vida, una de las infecciones de transmisión sexual más comunes. En una fecha donde la espontaneidad forma parte de la celebración, el dato recuerda que cuidarse también puede ser parte de disfrutar.

El uso correcto del condón ayuda a reducir el riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual (ITS), además de prevenir embarazos no planeados. Por eso, antes de decidir quién lleva el tequila, las botanas o la bocina, también vale la pena hacerse una pregunta sencilla: ¿quién lleva los condones? Anticiparse no significa asumir que habrá un encuentro sexual, sino estar preparado para tomar una decisión informada si la noche cambia de planes.

Y si de ponerle sabor a la celebración se trata, Prudence Caribbean Mix se suma a las fiestas patrias con una variedad de condones de sabores para incorporar juego y diversión al encuentro sin dejar fuera el autocuidado.

Este 15 se vale improvisar el after, cambiar los planes y dejarse sorprender por la noche; lo que no debería improvisarse es la protección. Que sobren los besos, el sabor y los “¡Viva México!”, pero nunca los condones.

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