Exatlón México, la Batalla Colosal ¿Quién gana hoy 15 de septiembre?

Esta noche los hombres se disputarán la cuarta Medalla Varonil de la temporada, por la que el ganador tendrá una vida extra rumbo a la eliminación del domingo.

También durante la tarde de hoy, 15 de septiembre, los participantes se enfrentarán entre sí en la Batalla Colosal en busca del premio especial que sigue sin anunciarse.

¿Quién gana la Batalla Colosal de Exatlón México hoy 15 de septiembre?

Después de una ardua competencia por la Villa 360, donde los Azules fueron los ganadores, empieza el ciclo de eliminación de los hombres en la disputa por la cuarta Medalla Varonil.

Después de que los Azules se lleven ya 3 medallas consecutivas (la última ganada por Alexis), los Rojos tienen el objetivo de terminar la racha de victorias del Equipo Azul.

En cuanto a la Batalla Colosal el Equipo Rojo se encuentra en desventaja, ya que no han ganado y algunos de sus integrantes no están en su mejor condición, como Aristeo, quien se encuentra lastimado del hombro.

De acuerdo a distintos rumores, el Equipo Azul podría ganar esta Batalla Colosal y llevarse el misterioso premio; a su vez, en redes sociales los Azules son los favoritos del público para ganar la cuarta Medalla Varonil y que sigan invictos.

¿Quién es Tanya Núñez, el nuevo refuerzo del Equipo Azul?

Tanya Núñez entró como el nuevo refuerzo del Equipo Azul y los ayudó a quedarse en la Villa 360. Cabe recordar que anteriormente estuvo en la quinta temporada del reality deportivo; a su vez, su hermana también ya había estado en entregas anteriores, por lo que ambas son muy queridas dentro del programa.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México en vivo hoy 15 de septiembre?

El capítulo de la Batalla Colosal de este martes 15 de septiembre en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México a través de la página y aplicación de Azteca Uno, así como en Disney+.