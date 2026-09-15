Tips para proteger a tu perrito o gatito de la pirotecnia durante el festejo de este 15 de septiembre de 2026

La noche del 15 de septiembre de 2026 tendrá música, comida, reuniones y, para muchas familias, el tradicional ruido de los cuetes y fuegos artificiales. El problema es que, mientras nosotros estamos pendientes del pozole y del grito, nuestros perros y gatos pueden estar viviendo una noche bastante estresante.

Las detonaciones son fuertes, repentinas e impredecibles. En algunas mascotas pueden provocar miedo, estrés, temblores, jadeos, ladridos, intentos de esconderse o incluso escapar. Por eso, en La Crónica de Hoy, te ayudaremos a anticipar un pequeño plan de contingencia.

¿Por qué los cohetes asustan tanto a perros y gatos?

Los animales tienen una capacidad auditiva más sensible que la nuestra y, además, no saben cuándo llegará la siguiente explosión. Esa sensibilidad produce un nivel de miedo que puede hacer que un perrito o gatito intente huir, se esconda o permanezca muy inquieto. El riesgo aumenta si tiene acceso a la calle, un balcón, una azotea o una puerta que quedó abierta accidentalmente.

Tips para cuidar a tu mascota durante la pirotecnia

1. Prepara un refugio dentro de casa

Antes de que empiece el ruido, identifica el lugar más tranquilo de tu casa y conviértelo en su zona segura. Puedes poner ahí su cama, una cobija, agua y alguno de sus juguetes favoritos.

Si tu perro utiliza transportadora o jaula y ya está acostumbrado a ella, también puede servir como refugio. Lo importante es que tenga la posibilidad de entrar y salir sin sentirse atrapado.

2. Cierra puertas, ventanas y cortinas

Mantén puertas y ventanas cerradas durante los momentos de mayor ruido. También puedes cerrar las cortinas para disminuir los destellos de los fuegos artificiales y reducir los estímulos que llegan desde el exterior.

Esto es especialmente importante porque una mascota asustada puede reaccionar de manera inesperada y tratar de escapar.

3. Pon música, televisión o ruido de fondo

No necesitas convertir tu casa en un antro de medianoche. Un sonido constante, como la televisión, música tranquila o ruido ambiental, puede ayudar a disimular parcialmente los estruendos de la pirotecnia.

También puedes ofrecerle un juguete interactivo, premios o algo seguro que pueda masticar para mantener su atención ocupada.

4. Dale su paseo antes de que empiecen los cuetes

Si tienes perro, procura que salga a caminar y haga sus necesidades antes de que comiencen las detonaciones.

Durante el paseo utiliza correa y verifica que su placa de identificación esté bien colocada. En estas fechas, cualquier ruido inesperado puede provocar que un lomito intente correr.

5. No lo regañes si tiene miedo

Si tu perro tiembla, se esconde o busca estar cerca de ti, no lo regañes ni lo obligues a salir de su escondite.

Puedes acompañarlo y mantener una actitud tranquila. Cada mascota reacciona de manera diferente, así que lo mejor es permitirle utilizar el refugio que eligió y darle espacio si eso es lo que necesita.

6. Revisa la casa cuando termine la celebración

El peligro no desaparece necesariamente cuando deja de escucharse el último cohete. En patios, banquetas o jardines pueden quedar restos de pirotecnia, por lo que conviene revisar y recoger cualquier residuo antes de permitir que tu mascota salga a explorar.

Si notas que el miedo de tu perro o gato es muy intenso o que presenta una reacción que te preocupa, lo recomendable es consultar con un médico veterinario y evitar administrar medicamentos por cuenta propia.

7. Un vendaje y gorro

Hazle un vendaje cruzado en las costillas y colócale un gorro o bufanda que cubra sus orejas; esto ayudará a que su cuerpo se sienta más protegido y que el sonido sea menos intenso.

Preparar un espacio seguro, mantenerla dentro de casa, reducir el ruido exterior y anticiparse a los horarios de mayor actividad puede ayudar a que perros y gatos pasen las Fiestas Patrias con menos estrés. Y sí, probablemente tu lomito agradecerá mucho más una cobijita, sus premios favoritos y tu compañía.