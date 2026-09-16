Juanpa Zurita se une a WME: ¿Qué es esta agencia y con qué otras celebridades trabaja?

Juanpa Zurita El actor e influencer Juanpa Zurita, a su paso por la alfombra roja en Mítikah de la película ¿Quieres ser mi novia?, que se estrenará el 12 de febrero de 2026, en la Ciudad de México. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

El actor, productor y creador de contenido mexicano Juanpa Zurita se incorporó a William Morris Endeavor (WME), una de las principales agencias internacionales de representación de talento en la industria del entretenimiento. El acuerdo llega en una etapa de expansión de su carrera, que en los últimos años ha combinado actuación, producción y creación de contenidos para plataformas internacionales.

Juanpa Zurita firma con WME

De acuerdo con información de Variety, el mexicano llegó a un acuerdo con WME para formar parte de la agencia. hasta el momento no se han hecho públicos detalles específicos sobre la duración del contrato, proyectos concretos que formen parte de la negociación o condiciones económicas del acuerdo. Por ello, esos elementos no pueden darse por confirmados.

La llegada de Zurita a WME ocurre después de que el mexicano construyera una trayectoria que va más allá de las redes sociales. En una entrevista con Rolling Stone en Español, explicó que comenzó a acudir con frecuencia a Los Ángeles entre 2018 y 2019 y que entonces fue representado por la agencia CAA, que comenzó a enviarlo a audiciones.

Posteriormente obtuvo participaciones en Luis Miguel: La Serie y en la película Mainstream, dirigida por Gia Coppola y protagonizada por Andrew Garfield.

¿Qué es WME y con qué otras celebridades trabaja?

William Morris Endeavor, conocida como WME, es una agencia estadounidense de representación de talento que forma parte de Endeavor. Su actividad abarca distintas áreas de la industria del entretenimiento y el deporte, incluyendo representación de actores, directores, escritores, músicos, comediantes, deportistas y otros creadores.

La agencia trabaja a escala internacional y cuenta con operaciones para distintas regiones, incluido México. Su información corporativa muestra, por ejemplo, representación y atención para talento y clientes en México y América Latina.

WME también cuenta con un amplio catálogo de artistas y personalidades del entretenimiento. Entre los nombres vinculados a la agencia aparecen actores y actrices como Martin Short, cuya trayectoria en cine, televisión y teatro es descrita por la propia WME, así como Paul Walter Hauser, ganador de premios Emmy y Golden Globe.

Además del entretenimiento tradicional, la compañía mantiene operaciones relacionadas con música, comedia y otras áreas del espectáculo. Su plataforma oficial muestra, entre otros nombres, a artistas como Adam Sandler, Amy Poehler, Amy Schumer y Rachel Sennott dentro de sus diferentes categorías de talento.