Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrerá: frutas, verduras y carnes en oferta hasta el 17 de septiembre

Hay temporadas en las que encontrar algunos productos a menor precio se agradece. Para estos días, Bodega Aurrerá tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, con promociones en frutas, verduras, carnes, pollo y pescado.

Las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 17 de septiembre de 2026, tanto en sucursales participantes como en la tienda en línea. Eso sí: las promociones no aplican en las tiendas Bodega Aurrerá Express.

Frutas y verduras en oferta en Bodega Aurrerá

Entre los productos que aparecen en el Tianguis de Mamá Lucha hay varias opciones para completar la despensa sin comprar necesariamente en grandes cantidades.

Frutas y verduras

Chile Guajillo Great Value a $23.00 el empaque de 100 g.

Lechuga Romana a $15.00 la pieza.

Jitomate Saladet a $19.00 el kilo.

Papa a $45.00 la malla de 1 K.

Chile Poblano a $29.00 el kilo

Limón agrio a $32.00 la malla.

Plátano Chiapas a $15.00 el kilo.

Manzana Red Delicious o Gala Marketside en bolsa a $35.00 el kilo.

Jitomate Saladet a $19.00 el kilo.

Cebolla blanca a $44.00 la malla.

Chile Poblano a $29.00 el kilo.

Granada a $64.00 el kilo.

Pera de Anjou a $50.00 el kilo.

Nopal a $44.00 el kilo.

Sandía a $13.00 el kilo.

Calabaza de Castilla a $18.00 el kilo.

Manzana Red Delicious en bolsa a $35.00 el kilo.

Perón Golden en bolsa a $53.00 el kilo.

Mango Paraíso a $40.00 el kilo.

Aguacate Hass a $30.00 la malla.

Cebolla blanca a $60.00 el kilo.

Aguacate Hass a $40.00 el kilo.

Cebolla morada a $65.00 el kilo.

Pepino a $20.20 el kilo.

Papa a $45.00 la malla de 1 K.

Papa blanca a $65.00 el kilo.

Jícama a $30.00 el kilo.

Camote a $89.00 el kilo.

Limón con semilla a $30.00 el kilo.

Limón con semilla a $27.00 la malla.

Limón sin semilla a $24.00 el kilo.

Mandarina a $50.00 el kilo.

Naranja a $31.00 el kilo.

Toronja a $29.00 el kilo.

Manzana Red Delicious a $40.00 el kilo.

Manzana Gala a $53.00 el kilo.

Perón Golden a $57.00 el kilo.

Manzana Pink Lady a $57.00 el kilo.

Manzana Granny Smith a $55.00 el kilo.

Tuna a $45.00 el kilo.

Pera Bosc a $44.00 el kilo.

Durazno a $92.00 el kilo.

Papaya a $39.00 el kilo.

Melón Chino a $34.00 el kilo.

Piña Miel a $35.00 el kilo.

Guayaba a $59.00 el kilo.

Plátano Macho a $38.90 el kilo.

Plátano Dominico a $42.90 el kilo.

Plátano Chiapas a $15.00 el kilo.

Champiñones a $99.00 el kilo.

Chile Serrano a $54.00 el kilo.

Chile Jalapeño a $13.00 el kilo.

Calabaza Japonesa a $34.00 el kilo.

Ejote a $64.00 el kilo.

Coliflor a $62.00 el kilo.

Brócoli a $62.00 el kilo.

Zanahoria a $12.50 el kilo.

Apio a $38.90 el kilo.

Betabel a $38.90 el kilo.

Lechuga Romana a $22.00 la pieza.

Perejil a $10.00 el manojo.

Acelga a $12.90 el manojo.

Espinaca a $13.90 el manojo.

Cilantro a $11.00 el manojo.

Chayote sin espinas a $40.00 el kilo.

Carnes, pollos y pescados

Pechuga de Pollo corte americano a $44.00 el medio kilo.

Chorizo de Cerdo Chimex a $24.00 el empaque de 200 g.

Cabeza de Cerdo a $15.00 el medio kilo.

Codillo de Cerdo a $33.00 el medio kilo.

Pierna de Cerdo con hueso a $57.00 el kilo.

Pierna con Muslo de Pollo corte americano a $15.00 el medio kilo.

Pechuga de Pollo corte americano a $44.00 el medio kilo.

Pechuga con hueso sin piel a $75.00 el medio kilo.

Molida especial de Res y Cerdo Mezquite a $64.00 el empaque de 400 g.

Carne de Res molida Marketside 80/20 a $61.00 el empaque de 500 g.

Carne molida de Res Aurrera 70/30 a $56.00 el empaque de 500 g.

Alitas adobadas a $49.00 el medio kilo.

Pechuga fresca sin hueso a $85.00 el medio kilo.

Milanesa de Pechuga fresca a $90.00 el medio kilo.

Manitas de Cerdo a $22.00 el medio kilo.

Costilla de Cerdo a $64.00 el medio kilo.

Chuleta ahumada a $65.00 el medio kilo.

Pierna de Cerdo a $93.00 el kilo.

Mojarra Tilapia a $40.00 el medio kilo.

Filete Basa blanco a $43.00 el medio kilo.

Barrita de Surimi a $62.00 el kilo.

¿Hasta cuándo están las ofertas del Tianguis de Mamá Lucha?

Las promociones de esta edición del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrerá tienen vigencia señalada hasta el 17 de septiembre de 2026, aunque la disponibilidad puede depender de cada sucursal y de las existencias.