Caravana Coca-Cola 2026 en México ¿Qué se sabe de cuándo iniciarán y qué estado ya confirmó que tendrá su ruta este año? (@cocacolamx)

La llegada de la temporada decembrina trae consigo distintos eventos que realizan las marcas para celebrar la Navidad; entre ellos está la tan esperada Caravana Coca-Cola 2026, que se lleva a cabo de manera anual.

Cada año, Coca-Cola realiza un desfile navideño llamado Caravana Coca-Cola, el cual recorre diversas partes del mundo. Durante esta caravana se llevan a cabo distintas actividades, dinámicas; además, trae consigo regalos y música.

Aunque todavía es temprano para que la marca publique las rutas oficiales, aquí te contamos todo lo que se sabe de esta nueva edición.

¿Cuándo iniciará la Caravana Coca-Cola 2026?

Coca-Cola todavía no ha publicado de manera oficial toda la información sobre la Caravana Coca-Cola 2026; sin embargo, por cómo se ha manejado en las entregas anteriores, se puede anticipar que el evento se lleve a cabo desde mediados de noviembre hasta finales de diciembre.

Se espera que las fechas y rutas oficiales se anuncien a partir de octubre, así como las dinámicas que realiza la marca para este desfile.

Estados confirmados: ¿Qué estado ya confirmó que tendrá su ruta en la Caravana Coca-Cola 2026?

Mientras que no se han anunciado las rutas oficiales, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, confirmó que la Caravana Coca-Cola 2026 llegaría al estado.

Durante la revelación de la Copa Mundial 2026, que luego de recorrer el mundo por 150 días y estar dos días en la capital de Puebla, el gobernador anunció que la caravana navideña regresaría a finales de diciembre, por lo que se esperaba una gran derrama económica para el estado.

¿La CDMX tendrá ruta en la Caravana Coca-Cola 2026?

Por otra parte, hay mucha expectativa en saber si en esta ocasión sí se realizará la Caravana Coca-Cola 2026 en la CDMX, puesto que desde hace algunos años no se lleva a cabo en la capital del país, aunque en otros estados sí.

Esto se debe a que las autoridades gubernamentales no han dado su autorización debido a distintas razones, como las consideraciones al impacto en las vialidades y la movilización masiva de las personas.

Sin embargo, una de las razones con mayor peso que han dado las autoridades es la preocupación por la salud pública. Tanto asociaciones civiles como el mismo gobierno han demostrado su preocupación por la salud de las infancias y el impacto que tiene Coca-Cola en ella.