FERATUM 2026: las brujas toman el festival de cine fantástico que celebra 15 años en Pátzcuaro

El terror, las leyendas y las historias que desafían la lógica volverán a encontrarse en Michoacán. El Festival Internacional de Cine Fantástico FERATUM prepara su edición número 15 y lo hará con una temática que tiene raíces profundas en el imaginario mexicano: las brujas.

La celebración tendrá como sede principal a Pátzcuaro, Michoacán, del 12 al 15 de noviembre de 2026, en una edición que además extenderá parte de su programación a otras ciudades del centro del país.

FERATUM 2026 pone a las brujas en el centro de su XV edición

Para conmemorar sus 15 años, FERATUM decidió mirar hacia una de las figuras más recurrentes del cine fantástico y, al mismo tiempo, una presencia importante dentro de las tradiciones y leyendas mexicanas.

La edición 2026 explorará a las brujas desde distintas perspectivas, pasando por el terror y la fantasía hasta conceptos como la magia, la naturaleza, los rituales y lo sobrenatural.

El festival también pondrá especial atención en las mujeres dentro del cine fantástico, tanto a través de los personajes relacionados con esta temática como mediante la participación de directoras, creadoras y otras profesionales de la industria.

En el caso mexicano, la figura de la bruja tiene además una conexión particular con los relatos populares. Curanderas, mujeres vinculadas con las plantas medicinales, intérpretes de sueños y personajes capaces de relacionarse con lo sobrenatural forman parte de un imaginario que FERATUM buscará llevar a la pantalla.

Cartel de FERATUM 2026

La celebración de aniversario también tiene nueva identidad visual. Por novena ocasión, el artista michoacano Dosak Moreno fue el encargado de crear el cartel oficial del festival.

La ilustración toma como punto de partida a las brujas mexicanas y elementos relacionados con la cultura purépecha. En ella aparece una figura femenina sobrenatural con alas negras, fuego, búhos, calaveras y otros componentes vinculados con el universo ritual y fantástico.

Uno de los conceptos centrales de la imagen es la Sikuáme, figura asociada en el folclor purépecha con la hechicería y el nahualismo. De acuerdo con la tradición, se le atribuye la capacidad de transformarse en diferentes animales y conocimientos relacionados con curaciones, adivinación y rituales.

Así, el cartel de FERATUM 2026 no solamente funciona como imagen conmemorativa. También busca construir una identidad visual relacionada directamente con las historias y leyendas de Michoacán.

¿Qué películas estarán en FERATUM 2026?

El festival ya comenzó a adelantar algunos de los títulos que formarán parte de su programación, con producciones mexicanas e internacionales.

Bajo tus pies tendrá su premier mexicana

Entre los primeros anuncios aparece Bajo tus pies, thriller que combina fantasía y suspenso bajo la dirección de Cristian Bernard.

La película tendrá su premier mexicana en FERATUM 2026 y cuenta con Maribel Verdú y Sofía Otero entre su reparto.

OF WOMB llegará desde Australia

El apartado internacional presentará OF WOMB, ópera prima del australiano Peter Firebrace.

La cinta, que tendrá su premier latinoamericana en FERATUM, se adentra en el folk horror mediante la historia de tres hermanas que quedan atrapadas entre secretos familiares, culpa y rituales de fe después de la muerte de su madre.

Eterno Retorno competirá en ALUCARDA

La competencia mexicana ALUCARDA tendrá entre sus primeras películas anunciadas a Eterno Retorno, debut cinematográfico de Pasquale Calone.

La historia sigue a Mazatl, quien vuelve a su comunidad en medio de una prolongada sequía y se enfrenta nuevamente con un pasado que parecía haber quedado atrás. La película cuenta con Luis Alberti, Kristyan Ferrer y Vicky Araico.

FERATUM también llegará a CDMX, Morelia, Querétaro y Metepec

Aunque Pátzcuaro será la sede principal, la celebración de los 15 años no se quedará en Michoacán.

Durante noviembre, una selección de películas y actividades llegará también a Morelia, Ciudad de México, Querétaro y Metepec.

Las fechas anunciadas son:

Morelia: 17 y 18 de noviembre.

17 y 18 de noviembre. Ciudad de México: del 20 al 22 de noviembre.

del 20 al 22 de noviembre. Querétaro: 27 y 28 de noviembre.

27 y 28 de noviembre. Metepec: del 27 al 29 de noviembre.

Los horarios, sedes específicas y programación completa serán anunciados posteriormente.

Con esta expansión, FERATUM 2026 busca llevar el cine fantástico a nuevos públicos y ampliar la celebración más allá de Pátzcuaro.

¿Cuándo es FERATUM 2026?

La XV edición del Festival Internacional de Cine Fantástico FERATUM se realizará del 12 al 15 de noviembre de 2026 en Pátzcuaro, Michoacán.

La selección oficial completa, los invitados y las actividades especiales todavía están pendientes de anunciarse. Por ahora, las brujas ya tienen reservado su lugar como protagonistas de una edición que convierte los 15 años del festival en una nueva puerta hacia el cine fantástico.