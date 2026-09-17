Jueves 2x1 Ticketmaster HOY 17 de septiembre: lista completa de conciertos y eventos con promoción

Jueves de Ticketmaster al 2x1 Foto: La Crónica

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 17 de septiembre de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.

La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.

Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 17 de septiembre

Conciertos

Reyno – Pepsi Center (México)

– Pepsi Center (México) Sotomayor – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Bratty – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Nach – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Son Rompe Pera – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Natanael Cano – Estadio GNP Seguros (Ciudad de México)

– Estadio GNP Seguros (Ciudad de México) Piano Bar El Concierto – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) MC Davo – Pepsi Center (México)

– Pepsi Center (México) Blonde Redhead – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) La Leyenda – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Gondwana – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Historias amorosas no tan ejemplares – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Moenia – Palacio de los Deportes (Ciudad de México)

– Palacio de los Deportes (Ciudad de México) GRTSCH – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Leyendas el show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Lucero – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) BOHEMIA – El Cantoral (Mexico)

– El Cantoral (Mexico) Sentidos Opuestos – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) Los Revenants – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Nicho Hinojosa – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) / La Maraka (México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) / La Maraka (México) Jorge Muñiz – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Rebel Cats – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Marconi – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Alive, una fiesta en el tiempo – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) La Garfield – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Maroon 5 – Estadio Alfredo Harp Helú (Ciudad de México)

– Estadio Alfredo Harp Helú (Ciudad de México) Cultura Profética – Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Pepsi Center (México) / Auditorio Telmex (Zapopan)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Pepsi Center (México) / Auditorio Telmex (Zapopan) Entre Ardidas El Show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Jessica Simpson – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Hija De La Luna – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Denisse de Kalafe – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Fiquet – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Lost Acapulco – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Alejandro Sanz – Coliseo GNP Seguros (Zapopan) / Estadio GNP Seguros (Ciudad de México)

– Coliseo GNP Seguros (Zapopan) / Estadio GNP Seguros (Ciudad de México) COX – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Sonora Santanera – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Rosana – Auditorio Nacional (Ciudad de México) / Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Teatro Diana (Guadalajara)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) / Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Teatro Diana (Guadalajara) Nicole Zignago – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Pablo Alborán – Auditorio Nacional (Ciudad de México) / Auditorio Telmex (Zapopan) / Auditorio Banamex (Monterrey)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) / Auditorio Telmex (Zapopan) / Auditorio Banamex (Monterrey) Kurt – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Grupo Galé – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Sole Giménez – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Meme del Real – Teatro Metropólitan (México) / Conjunto de Artes Escenicas (Zapopan)

– Teatro Metropólitan (México) / Conjunto de Artes Escenicas (Zapopan) Leila Ka – Teatro Principal (Guanajuato)

– Teatro Principal (Guanajuato) Monsieur Periné – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Camila Fernandez – La Maraka (México)

– La Maraka (México) León Chávez Teixeiro – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Sepultura – Pepsi Center (México)

– Pepsi Center (México) Angélica María y Enrique Guzmán – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) La Cantadera – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Estela Núñez – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Melissa Aldana – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Serbia – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) El Consorcio – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Los Baby’s – La Maraka (México)

– La Maraka (México) The Midnight – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Jarocho SON – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Edith Márquez – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Flamencura – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Abel Pintos – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Tipling Rock – C3 Stage GDL (Guadalajara)

– C3 Stage GDL (Guadalajara) Liquits – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Cumbia Ciudad – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Un aplauso para el amor – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Alex Fernandez – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Napoleón – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Fernando Delgadillo – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) Grupo Compay Segundo – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Yolanda Del Rio – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Leire Martínez – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Kapo – Auditorio Banamex (Monterrey)

– Auditorio Banamex (Monterrey) Por Temor A Que Cantemos Libres – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Rubio – Auditorio BB (México)

– Auditorio BB (México) Los De Aguilera – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Coro Acardenchado – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Collage – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Intocable – Estadio Borregos (Monterrey)

– Estadio Borregos (Monterrey) Ricardo Montaner – Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Telmex (Zapopan) Elefante – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) La Caravana del Amor – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Estela Nuñez y Jorge Muñiz – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Nuestros Boleros de Cantina. Carlos Carreira y Salvador Aponte. – El Cantoral (Mexico)

– El Cantoral (Mexico) Christian Sands – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) LP – Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Telmex (Zapopan) Helado Negro – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Caloncho – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Porter – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) La Bruja de Texcoco – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Los Ángeles Negros – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) The Big Band Experience ¨Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller¨ – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Navidad con The Beatles – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Urbano Fest – Pepsi Center (México)

– Pepsi Center (México) Julio Preciado – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

Teatro

Amigos Intocables – Teatro Centenario Coyoacan (Ciudad de Mexico)

– Teatro Centenario Coyoacan (Ciudad de Mexico) Autofagos – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) El Fantasma De La Ópera México – Teatro de los Insurgentes (México)

– Teatro de los Insurgentes (México) Los monólogos de la vagina – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Mentidrags – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Razones para decirte adiós – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Toc Toc – Teatro Royal Pedregal (México)

– Teatro Royal Pedregal (México) 12 Princesas en Pugna – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Como quieras... ¡Perro Ámame! – Teatro Virginia Fábregas (México)

– Teatro Virginia Fábregas (México) El diario de un loco (Teatro Hidalgo) – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) El Juego Que Todos Jugamos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Despecho Mexicanísimo Sinfónico – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) El deseo de lo Prohibido – Teatro Renacimiento (México)

– Teatro Renacimiento (México) El Sótano – Teatro Fernando Soler (México)

– Teatro Fernando Soler (México) La Nota – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Archivo Confidencial: CÁMARA BLANCA – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) El Manipulador de Mentes – Teatro Jorge Negrete (México)

– Teatro Jorge Negrete (México) Mentiras El Musical – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Infierno – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) La Gaviota – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Sor-presas – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) No es otra telenovela mexicana – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Afterglow – Teatro Virginia Fábregas (México)

– Teatro Virginia Fábregas (México) Platanito Show – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Salvaje o la valentía de encontrarse – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) El Libro de la Selva, La Aventura de Mowgli – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) La Sirenita - El musical – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) El método Grönholm – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Divorciémonos mi amor – Teatro Broadway (Cuauhtémoc)

– Teatro Broadway (Cuauhtémoc) La obscenidad de la carne. – Teatro Renacimiento (México)

– Teatro Renacimiento (México) Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve – Teatro San Jerónimo Independencia (México)

– Teatro San Jerónimo Independencia (México) El Diario de Ana Frank – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) El Gorila – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Las Leonas – Teatro México (México)

– Teatro México (México) Perfume De Gardenia – Teatro San Rafael (México)

– Teatro San Rafael (México) La vida es una danza - Compañía Artefacto Danza – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) Segunda Gala del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) A Marte. Un abrazo, el universo, una figura de acción y tú. – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Descubriendo a Cri Cri – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) Caperucita Roja, El Musica – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) México en el Ombligo de la Luna – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Ricardo O’Farrill – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) El Quinto Paso – Teatro Rafael Solana (México)

– Teatro Rafael Solana (México) Defendiendo al cavernícola – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Nuestra ísla – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Leonardo – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Te quiero hasta la luna – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Lo peor de mis amigos – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Así lo veo yo – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) The real life of Samantha Pérez y Pérez – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Esquizofrenia – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) Las Amponas – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Frankenstein, danza contemporánea- La Infinita Compañía – Capilla Gótica (México)

– Capilla Gótica (México) JIGSAW, Fragmentos de Identidad – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) No concreto – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Sardinas – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) La Dama De Negro – Teatro 11 de Julio (México)

– Teatro 11 de Julio (México) La Clase – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) El Mago de Oz, Musical (Teatro Tepeyac) – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Monoambiente. El extraordinario cotidiano. Circo y comedia. – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Club27 – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) La Original Rondalla de Saltillo de la UAAAN – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Ocupo Cupido – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) La Pícara Pandilla presenta: La Nueva Revista Mexicana – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) La otra historia de Rosa – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Mirar el sol por la ventana IXTMO Laboratorio escénico interdisciplina – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) El Traje Nuevo del Emperador – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Monstruos el Musical – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) La vida secreta de los viejos – Teatro Principal (Guanajuato)

– Teatro Principal (Guanajuato) XV Aniversario CEPRODAC. 6+. Ingreso 18:30 – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) Amadeus Live – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Bangarra Dance Theatre – Auditorio del Estado (FIC) (Guanajuato)

– Auditorio del Estado (FIC) (Guanajuato) Leyendas Mexicanas Del Terror 2 – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Dracula (Teatro Tepeyac) – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Ensemble Modern – Teatro Juárez (Guanajuato)

– Teatro Juárez (Guanajuato) Les Métaboles – Teatro Juárez (Guanajuato)

– Teatro Juárez (Guanajuato) Canto porque me Encanta – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) La Mesmo Vibra – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Las Andanzas de la Catrina – Telón de Asfalto / Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Telón de Asfalto / Teatro Xola Julio Prieto (México) Ride The Cyclone México – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Cosas raras – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Falsa conferencia – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Necrópolis cabaret Hay muertos todo el año – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Mentiras All Stars – Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Telmex (Zapopan) Calaveritas – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Lago de los Cisnes – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Mentiras la Gira – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) 4° GALA: Supuestos inocentes – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) Catrinas Contemporáneas: Por amor a México – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Each Man Kills the thing He Love... (OSCAR WILDE IN MEMORIAM) – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) Somos el enemigo. – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Paco de Miguel – Teatro Galerías (Zapopan) / Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Teatro Galerías (Zapopan) / Escenario GNP Seguros (Monterrey) Sobreviví al Apocalipsis Zombi – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Elefante, Ópera en espacio mínimo – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Pepe Pelos – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Orquesta Cámara Bellas Artes Gala 70 Aniversario, 8+. Ingreso 16:30 h. – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) Bonsái – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Las niñas y los niños de papel – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Xandul. Estación Melancolía – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Leyendas de Terror – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Caleidoscopio de Movimiento y Tradición – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Orquesta Sinfónica de Xalapa – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Tuna España – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Historias de la Huasteca – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Omar Chaparro – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Thriller “Tributo a Michael Jackson”, especial día de muertos – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Ánimas del purgatorio – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Nacahue: Ramón y Hortensia – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Una Flor en cada amor – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Un vuelo musical a través del tiempo – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Un Cuento de Navidad, el señor Scrooge – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Échame a mí la culpa – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) EL CASCANUECES, BALLET – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Acá entre nos – FORO A POCO NO (México)

Deportes

Diablos Rojos Basquetbol – Gimnasio Olimpico Juan de la Barrera (Ciudad de México)

Eventos familiares

Disney On Ice ¡Vive la Magia! – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Hansel y Gretel – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) La Sirenita – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Misky Unipersonal de Clown – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Dinorockers – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Dinosaurios Al Rescate – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Cenicienta – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Magos Joe Y Moy – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Guille & El Nahuatl – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Cantando y Jugando con Los Tripulantes del OVNI – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) El Gran Teatro Del Mundo – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Tributo a 31 minutos – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Divas de Corredor – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Michael Jackson El retorno del rey – Foro Red Access (México)

Shows

Circo Atayde Est. 1888 “Les Clowns” – Carpa Astros Texcoco (Texcoco de Mora)

– Carpa Astros Texcoco (Texcoco de Mora) La auténtica sonora de Gildardo Zàrate – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Festival Internacional del Circo Actual – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Super Indie Games. – Expo Reforma (México)

– Expo Reforma (México) Lumiere, The Candle Piano Experience – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Esta con Madres – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Dr. Eduardo Calixto – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) La Nena Sin Tabú – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Homenaje Zòe unplugged – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Tributo a Jose Jose, Chess Malo y La Nave Del Olvido – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Piaf Sinfónico – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

¿Cómo funciona el Jueves 2x1?

La mecánica es sencilla y muy clara:

La promoción solo está disponible durante el jueves

Aplica únicamente en eventos seleccionados

Se activa directamente en la plataforma oficial

El beneficio se refleja al momento de la compra

No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente

Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen: los boletos vuelan en cuestión de horas.