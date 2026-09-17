Ed Sheeran ¿Es real el video de Ed Sheeran tocando solo tras la salida de su banda? (X: @SimoPillon / @PopBase)

Tras la polémica en la que se vio envuelto Ed Sheeran por el despido de Macklemore, quien se pronunció sobre el conflicto en Palestina, el británico declaró que no consideraba necesario mostrar su postura política.

Esto generó indignación en redes sociales y provocó la renuncia de varios de sus teloneros, así como la desvinculación de parte de su equipo musical.

Con ello, ha circulado en redes sociales un video que muestra al intérprete de “Shape of You” ingeniándoselas para cantar en solitario en lo que resta de su gira Loop Tour 2026.

¿Ed Sheeran se quedó solo en los conciertos de su gira?

Ante el despido de Macklemore y la postura de Ed Sheeran, teloneros como Finneas, Lukas Graham y Aaron Rowe cancelaron su participación.

A esta decisión se sumó la banda irlandesa Beoga, cuya situación era distinta, pues su participación no era solo como telonera, sino que se integraba al escenario durante el show principal para interpretar canciones compuestas junto a Sheeran.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Beoga confirmó su retiro de la gira tras calificar la salida de Macklemore como un acto de silenciamiento, recordando además su compromiso con el movimiento Irish Artists for Palestine. A pesar de su postura sobre el conflicto, la agrupación aclaró que mantiene su relación de amistad con Sheeran.

¿Es real el video de Ed Sheeran tocando solo tras la renuncia de su banda?

En redes sociales se viralizó un video asegurando que Sheeran tuvo que ingeniárselas para dar sus conciertos completamente solo tras la salida de la banda iralndesa.

Ed Sheran compie un gesto mitico.

La sua band se ne va nel bel mezzo di un concerto per vendicarsi della sua mancata adesione alle lagne contro Israele.

Lui non batte ciglio e continua il concerto da solo, mandando in visibilio i fans, e facendo impazzire di rabbia i sinistri… pic.twitter.com/W9C5LSa7i1 — Simone Pillon (@SimoPillon) September 17, 2026

Sin embargo, el video que ha circulado por todo internet es falso, pues el fragmento no pertenece a la gira actual, sino a una presentación de 2022 en el estadio de Wembley, donde el cantante utilizó una estación de bucles (loop station) para grabar y superponer capas de sonido en tiempo real.

¿La gira de Ed Sheeran está en riesgo de cancelación?

El descontento de parte del público ante la postura del cantante, sumado a la renuncia de sus teloneros y músicos invitados, ha dejado incertidumbre sobre el futuro de la gira. Hasta el momento, el itinerario de los próximos conciertos no ha sido cancelado oficialmente.