Mega Ofertas de Amazon Prime 2026: fechas, descuentos y promociones que podrás aprovechar

Amazon ya confirmó el regreso de las Mega Ofertas de Amazon Prime, una jornada de descuentos que se extenderá durante cinco días y que pondrá a disposición de los suscriptores promociones en millones de productos.

El evento contempla rebajas en más de 35 categorías, entre ellas tecnología, belleza, moda, hogar, juguetes y otros artículos de uso cotidiano.

Asimismo, la plataforma también contempla promociones bancarias, meses sin intereses y distintas alternativas para recibir las compras con mayor rapidez.

¿Cuándo serán las Mega Ofertas de Amazon Prime 2026?

La cita será del martes 6 al sábado 10 de octubre. A lo largo del evento se incorporarán nuevas promociones, por lo que revisar Amazon en distintos momentos del día podría ser clave para quienes estén buscando algún producto específico.

De acuerdo con la información de Amazon México, algunas ofertas serán de duración limitada y estarán disponibles hasta agotar existencias. Además, habrá promociones que se actualizarán tres veces al día, así que la selección no necesariamente será la misma durante toda la jornada.

Descuentos de hasta 60% y meses sin intereses

Durante las Mega Ofertas de Amazon Prime habrá millones de productos disponibles con descuentos de hasta 60%.

La variedad abarcará más de 35 categorías, por lo que el evento puede resultar atractivo tanto para quienes llevan semanas esperando una oferta en algún dispositivo electrónico como para quienes quieren adelantar compras de ropa, productos para la casa, belleza o juguetes.

También habrá promociones bancarias

Además de los precios especiales, los miembros Prime podrán encontrar beneficios con instituciones bancarias participantes.

Entre las promociones anunciadas se contempla un cupón bancario de hasta 25% de descuento exclusivo para miembros Amazon Prime, así como la posibilidad de pagar determinadas compras a hasta 24 meses sin intereses, dependiendo del banco y las condiciones aplicables.

Amazon tendrá entregas rápidas durante el evento

Los miembros Amazon Prime podrán acceder a entregas el mismo día en 14 ciudades y recibir productos al día siguiente en más de 80 ciudades, de acuerdo con la cobertura disponible para cada artículo y ubicación.

A esto se suma Amazon Now, servicio que permite recibir determinados productos en alrededor de 15 minutos.

¿Qué es “Entrega en Horas” de Amazon?

Amazon también destaca su modalidad Entrega en Horas, disponible en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Los pedidos realizados antes de las 5:00 pm podrán entregarse ese mismo día, sin costo adicional para miembros Prime en compras superiores a $199 pesos, siempre que el producto y la dirección sean elegibles.

Ofertas en despensa en Amazon

Las Mega Ofertas no estarán enfocadas únicamente en productos electrónicos o artículos para el hogar. Amazon Súper permitirá a los miembros Prime buscar alimentos, bebidas, suplementos, artículos de belleza y productos para el cuidado personal.

La plataforma señala que este apartado reúne más de 600 mil productos.

Además, existen alternativas para quienes suelen comprar los mismos artículos de manera recurrente. Con Suma y Ahorra, algunos productos elegibles pueden obtener hasta 10% de descuento al adquirir cinco o más unidades, mientras que Planea y Ahorra permite programar entregas periódicas con descuentos de hasta 10%.

¿Qué incluye la membresía Amazon Prime?

Las Mega Ofertas son solo una parte de los beneficios asociados con Amazon Prime. La suscripción también contempla envíos rápidos y gratuitos y acceso a servicios de entretenimiento como Prime Video, Amazon Music y Amazon Luna, además de Alexa+.

Para quienes ya son suscriptores, la fecha importante es el 6 de octubre de 2026. Y si hay algún producto que lleva tiempo en tu lista de deseos, quizá sea buen momento para aprovechar las ofertas.