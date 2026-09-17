Prison Island: Horror Story llega a CDMX: cuánto, dónde, costos y cómo será la prisión embrujada de Halloween 2026

Si este Halloween quieres armar un plan diferente con tus amigos, Prison Island: Horror Story tiene una propuesta que seguramente les va a gustar.

La experiencia llegará a Ciudad de México a partir del 16 de octubre de 2026 y convertirá las instalaciones del modo clásico de Prison Island, en Samara Satélite, en un escenario donde los retos físicos y mentales se mezclarán con sustos, actores en vivo y encuentros inesperados.

¿Qué es Prison Island: Horror Story?

La dinámica conserva la esencia del Prison Island clásico, donde los participantes tendrán 60 minutos para recorrer las más de 25 celdas con pruebas que ponen a trabajar la fuerza, velocidad, memoria, coordinación y estrategia.

Los equipos pueden estar integrados por dos a cinco personas, así que la experiencia puede funcionar tanto para una salida con amigos como para grupos que busquen una actividad diferente en familia.

Fantasmas, actores y más

La versión de Halloween añadirá prisioneros fantasma, actores y situaciones que pueden cambiar el rumbo de la experiencia.

La ambientación también jugará un papel importante. Iluminación tenue, sonidos de suspenso y apariciones que convertirán cada recorrido en algo distinto.

Y aquí está uno de los puntos clave: no todo estará bajo control de los jugadores. Los encuentros con los personajes serán parte de la experiencia, por lo que entrar sabiendo exactamente qué ocurrirá sería pedirle demasiado al fantasma de turno.

¿Cuánto dura la experiencia en Prison Island: Horror Story en CDMX?

El recorrido tiene una duración de 60 minutos. Durante ese tiempo, cada equipo deberá decidir cómo utilizar sus minutos para superar el mayor número posible de pruebas.

La estrategia será importante porque no necesariamente tendrán que recorrer todas las celdas. La idea es elegir los desafíos y conseguir la mayor cantidad de puntos antes de que termine el tiempo.

¿Cuándo será Prison Island: Horror Story en CDMX?

La experiencia estará disponible únicamente durante fechas seleccionadas de octubre, por lo que no se mantendrá durante toda la temporada de Halloween.

Los horarios anunciados son de 7:00 PM a 12:00 AM en las siguientes fechas:

16 y 17 de octubre

23 y 24 de octubre

28, 29, 30 y 31 de octubre

Esto significa que quienes quieran vivir la experiencia durante Halloween tendrán varias oportunidades para organizarse, aunque los boletos estarán sujetos a disponibilidad.

¿Dónde estará la prisión embrujada?

Prison Island: Horror Story se realizará en Samara Satélite Centro Comercial, ubicado en Circuito Centro Comercial 16, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

La experiencia está recomendada para personas de 16 años en adelante.

El precio de entrada parte de $374.90 pesos y los boletos están disponibles a través de Fever y los canales oficiales de Prison Island.