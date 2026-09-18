Exatlón México, la Supervivencia: ¿Quién gana hoy, 18 de septiembre? (@exatlonmx)

Después del duelo por La Villa 360, donde resultó vencedor el equipo Azul, los competidores de enfrentarán por la supervivencia este viernes por la tarde.

En su décima temporada, el equipo Rojo y Azul se enfrentarán por la Supervivencia, teniendo al equipo Azul como favorito, esto debido a su racha de victorias.

¿Qué es la Supervivencia?

La Supervivencia es un encuentro donde los equipos Rojo y Azul se enfrentarán para evitar que sus integrantes vayan al duelo de eliminación.

Cada equipo tiene que sumar la mayor cantidad triunfos en los circuitos los prueba y; quien resulte perdedor, pondrá a competir a los hombres o mujeres de su equipo, de acuerdo a la semana, por la permanencia en el programa.

¿Quién gana la Supervivencia?

Ambos equipos competirán por la Supervivencia, sin embargo, el público está inclinado por el equipo Azul quien mantiene una rancha de victorias, no obstante, viene en una racha de derrotas en los duelos de eliminación con dos participantes eliminados: Erick Segura y María Salazar.

Mientras tanto el equipo Rojo quien no ha perdido algún integrante desde la primera eliminación, donde la atleta femenina Anaid Torres resultó eliminada. Sigue en la lucha por la Supervivencia, aunque no cuenta con triunfos recientes.

Esta semana está previsto la eliminación de un hombre del programa deportivo.

¿Quién fue el último participante eliminado de Exactlón?

La última concursante eliminada de la competición fue María Salazar del equipo Azul, quien se convirtió en la tercera eliminada del reality deportivo ante Zudikey Rodríguez del equipo Rojo.

¿Dónde y en qué horarios ver Exatlón México?

La temporada 10 de Exatlón México está disponible a través de la plataforma de Disney+, además de la página web de tv Azteca y en el canal de televisión abierta de Azteca Uno.

También se encuentran disponibles los programas completos en el canal de YouTube de Exatón México.

Su horario es de lunes a vienes a las 18:30 horas y el domingo a las 18:00 horas.