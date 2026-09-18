¿Qué hacer gratis en CDMX este fin de semana? Planes del 18 al 20 de septiembre

Si quieres salir este fin de semana, pero no tienes mucho presupuesto, la CDMX tiene varios planes gratis del 18 al 20 de septiembre. La agenda incluye desde funciones de cine y exposiciones hasta música, danza, actividades científicas y propuestas para quienes prefieren algo más relajado.

Hay opciones para distintos gustos y zonas de la capital, aunque algunas actividades tienen cupo limitado o requieren registro previo, así que vale la pena revisar las condiciones antes de lanzarse a la aventura.

Planes gratis en CDMX para el viernes 18 de septiembre

El viernes arranca con opciones culturales en diferentes puntos de la ciudad. En San Miguel de Chapultepec, la galería kurimanzutto presenta la exposición John Giorno: LIFE IS A KILLER, dedicada al poeta y artista estadounidense.

Para quienes prefieren el cine, el Museo Casa de Carranza proyectará El padre Morelos, mientras que el Museo Nacional de Culturas Populares tendrá la función de Autos, mota y rocanrol.

También habrá una clínica de creación literaria en FARO Indios Verdes, el Festival SembrarteMX Internacional y una función de Mi nombre es John Lennon dentro del ciclo dedicado a The Beatles en el Cenart.

Una opción para los fans de The Beatles

El Cenart tendrá una función de Mi nombre es John Lennon a las 17:00 horas. La entrada es gratuita, aunque el espacio está limitado a 30 personas, por lo que llegar con anticipación puede ser clave.

Actividades gratuitas del sábado 19 de septiembre

El sábado llega con una mezcla particularmente variada. En el Teatro del Pueblo se presentará una función familiar del Festival Internacional de Cabaret, mientras que en el Cenart habrá música tradicional mexicana con ¡El fandango lo haces tú!.

Para quienes disfrutan de la ciencia, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental ofrecerá actividades sobre los tardígrados y una charla dedicada a la ciencia detrás de los sismos.

K-pop, música y cultura también tienen espacio

Los seguidores de Seventeen podrán acudir al Museo Casa de Carranza para una proyección del concierto Seventeen: Tour Follow Again. La función será a las 15:00 horas y tendrá un cupo de 80 personas.

Por la tarde, Casa del Lago UNAM será sede de la final del 5º Concurso de Canción Feminista, mientras que FARO Indios Verdes cerrará la jornada con una función del Festival Internacional de Cabaret.

¿Qué hacer gratis en CDMX el domingo 20 de septiembre?

El domingo tiene una agenda especialmente diversa. Desde las 9:30 horas, el Monumento a la Revolución recibirá el Festival de Ajedrez 2026, con partidas, clases, tableros gigantes y exhibiciones.

Más tarde, el MUNAL tendrá el recital ¡Ay!, Mi México amado, con ópera y piano, mientras que el Museo Nacional de Culturas Populares presentará a la Orquesta Típica de la Ciudad de México.

Bazar japonés y picnic literario

Otra alternativa será el Bazarcito Japonés Tsukimi, en la Asociación México Japonesa, con gastronomía, productos de inspiración japonesa, talleres y otras actividades. El acceso es gratuito, aunque se solicita confirmar asistencia.

El Cenart también tendrá un picnic literario por el Día Internacional de la Paz, mientras que en el Parque de la Bombilla se realizará una intervención de danza butoh y percusión en vivo.

Para cerrar el recorrido cultural, el Museo de Historia Natural ofrecerá un taller de ornitología sagrada sobre la representación de las aves en las deidades del México antiguo.

¿Qué actividades gratis hay este fin de semana en CDMX?

Entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre habrá 21 opciones gratuitas repartidas en distintos recintos de la capital. La programación incluye cine, música, teatro, exposiciones, ciencia, literatura, K-pop y actividades familiares.

La recomendación práctica es revisar previamente horarios, cupo y requisitos de acceso, especialmente en las actividades que tienen registro o espacios limitados. Así, el único gasto del fin de semana puede ser decidir dónde comer después.