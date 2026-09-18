Resultados Lotería Nacional 18 de septiembre: números ganadores del Sorteo Especial 316

Sorteo Especial 316 de la Lotería Nacional Este viernes 18 de septiembre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

Los resultados del Sorteo Especial 316 de la Lotería Nacional se dan a conocer este viernes 18 de septiembre, fecha en la que miles de personas siguen la transmisión oficial para conocer los números ganadores de esta edición, que serán anunciados por los tradicionales niños gritones.

Los cachitos estuvieron dedicados al Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Especial 316 de la Lotería Nacional

La ceremonia es transmitida mediante el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde los participantes seguirán en tiempo real el desarrollo del sorteo y el anuncio de los números ganadores.

La grabación permanece disponible para quienes deseen revisar nuevamente la transmisión, verificar cada extracción y comparar sus boletos con los números anunciados durante la ceremonia.

¿A qué hora es el Sorteo Especial 316 de la Lotería Nacional?

El sorteo comienza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Especial 316 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Especial 314 distribuyó un premio mayor de 27 millones de pesos en dos series, lo que lo convirtió en uno de los incentivos más importantes de esta edición.

Quienes adquirieron un cachito con un costo de 60 pesos participaron por una parte proporcional del premio, mientras que los jugadores con una serie completa incrementaron el monto al que podían aspirar.

La emisión contó con una bolsa global de 80 millones de pesos y un plan de premios integrado por más de 12 mil premios y reintegros.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Sorteo Especial 314?

Los resultados oficiales pueden consultarse en la plataforma de la Lotería Nacional, donde los participantes tienen la posibilidad de ingresar el folio de su cachito para comprobar si obtuvieron algún premio.

Además del sitio oficial, la relación completa de números ganadores se publica en los expendios autorizados y en las cuentas institucionales de la Lotería Nacional, espacios en los que se difunden las combinaciones premiadas una vez concluida la ceremonia para facilitar la verificación de los boletos.