¿Quién salió de La Casa de los Famosos este 20 de septiembre? Cynthia Klitbo es la octava eliminada del reality

Cynthia Klitbo La actriz no obtuvo el apoyo necesario del público y quedó fuera del reality show a unas semanas de su gran final.

La actriz Cynthia Klitbo se convirtió en la octava eliminada de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México la noche del domingo 20 de septiembre de 2026. Tras 57 días de competencia, la reconocida villana de telenovelas quedó fuera a solo dos semanas de la gran final y del premio de cuatro millones de pesos.

Cynthia Klitbo se despida de La Casa de los Famosos México

La octava gala de nominación, celebrada el miércoles 16 de septiembre, dejó inicialmente una placa de seis habitantes en riesgo. Ese Pérez llegó de forma directa tras ser nominado por la líder de la semana, Mariana Ochoa. Los acompañaron Ernesto Laguardia , Cynthia Klitbo, Karina Torres, Memo Schultz y la propia Mariana Ochoa.

La dinámica de esa nominación utilizó las “cajas fuertes del destino”, un mecanismo de azar en el que los habitantes debían elegir cajas que determinaban si nominarían con ruleta, dados o cartas, con puntuaciones que iban de +3 a -3. Gema Garoa contaba con inmunidad tras haber subastado el 100% del presupuesto de comida.

La noche del 20 de septiembre comenzó con momentos de alta tensión. En los sinceramientos, Memo Schutz mostró por primera vez un enojo abierto al reclamar a Ernesto Laguardia por su participación en la subasta del presupuesto de alimentos. Sin embargo, el enfrentamiento que concentró la atención del panel y del público fue el de Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia, quienes se acusaron mutuamente de ser “doble cara”.

La discusión retomó diferencias de la semana relacionadas con decisiones de juego y el presupuesto. Los nominados fueron llamados a la sala de eliminación entre enojos y silencios incómodos.

“Ya era momento de salir”: #CynthiaKlitbo reacciona a su ELIMINACIÓN.



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El público definió la permanencia mediante votos en la plataforma oficial del programa. En el formato de carrusel (regreso escalonado a la casa), Memo Schutz, Karina Torres y Ese Pérez fueron salvados de forma más temprana. Quedaron solo Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia en la definición final.

El público respaldó al actor Ernesto Laguardia, por lo que Galilea Montijo anunció a Cynthia Klitbo como la eliminada. Encuestas previas de medios especializados, como las de “Vaya Vaya”, ya proyectaban a la actriz con el menor nivel de apoyo entre los nominados.

¿Quiénes pueden ganar todavía La Casa de los Famosos?

Con su salida, continúan en competencia ocho habitantes: Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Memo Schutz, Karina Torres, Mariana Ochoa, Gema Garoa, Yahir y Brianda Deyanara. El reality entra en su etapa final, con las próximas nominaciones decisivas para definir a los finalistas.