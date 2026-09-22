DAISO DAISO abrirá tres nuevas tiendas en México: ¿En dónde estarán las próximas sucursales? (Redes Sociales)

DAISO, la conocida tienda nipona considerada la competencia directa de Miniso, abrirá sus puertas en México el 23 de septiembre de 2026. Inicialmente se había confirmado la llegada de sus dos primeras sucursales en Mundo E y Multiplaza Izcalli como parte del plan para cerrar el año con cinco sucursales; sin embargo, recientemente se anunció la ubicación de las tres tiendas restantes que completarán esta primera etapa de expansión en el país.

¿Cuáles son las tres nuevas sucursales de DAISO en México?

Las dos primeras aperturas de las tiendas programadas para septiembre se concentran en el Estado de México:

Mundo E (Tlalnepantla, Estado de México)

Multiplaza Izcalli (Cuautitlán Izcalli, Estado de México)

A estas opciones se suman las tres nuevas sucursales reveladas para abrir antes de concluir el 2026, extendiendo su presencia hacia la Ciudad de México y en Veracruz:

Ciudad de México

Chedraui Polanco

Puerta Aragón

Veracruz

Plaza Crystal

Con este anuncio, la firma suma sus primeras cinco ubicaciones en territorio nacional.

¿Qué productos vende DAISO?

La cadena de origen japonés, se caracteriza por su oferta de artículos para el uso cotidiano, el hogar, cuidado personal, comida y para poder adornar la oficina, integrando un estilo de diseño kawaii. Su catálogo abarca diversas categorías:

Snacks Japoneses

Hogar

Papeliería

Cuidado Personal

Tecnología

Perfumería

Herramientas

Convertida en el principal rival comercial de Miniso, Daiso ha consolidado un crecimiento internacional con presencia en más de 25 países y una red superior a las 5 mil 900 tiendas distribuidas en América, Asia y Oceanía.