Eclipse Solar en 2027: el más largo en el siglo XXI y que no se repetirá en 150 años ¿Dónde verlo y cuándo será?

Eclipse Solar 2027. El 2 de agosto de 2027 se habrá un eclipse que apunta a ser el más largo del siglo. (PxHere/Creative Commons)

El 2 de agosto de 2027 habrá un eclipse total de sol, el cual es considerado a ser uno de los más largos en el siglo XXI, causando oscuridad total que terminaría superando los 4 minutos y llegando hasta a 6 minutos en su punto máximo.

Pero este fenómeno sin igual que no se repetiría en 150 años no podrá verse en todos los lugares del mundo, por lo que en caso de querer anticiparte y planear el viaje a los lugares desde los que será posible observarlo, aquí te lo decimos todo.

¿Dónde se verá el eclipse solar del 2027?

El eclipse solar de agosto de 2027 podrá ser visto en zonas de España y Gibraltar en Europa, así como en el norte de África en partes de Medio Oriente, en donde el cielo se oscurecerá por completo por algunos minutos y en otras regiones de Europa, África y Asia podrá observarse el fenómeno solo como eclipse parcial.

Se estima además que podrán observarse efectos visuales como:

Corona Solar : es la capa más externa de la atmósfera del Sol, compuesta por plasma y que es solo visible durante un eclipse total de sol.

: es la capa más externa de la atmósfera del Sol, compuesta por plasma y que es solo visible durante un eclipse total de sol. Perlas de Baily : cadena de puntos luminosos que se pueden observar alrededor de la Luna justo antes y después de un eclipse solar total.

: cadena de puntos luminosos que se pueden observar alrededor de la Luna justo antes y después de un eclipse solar total. Anillo de Diamante: fenómeno óptico que ocurre justo antes de la oscuridad total o inmediatamente después de la misma en un eclipse solar total.

¿Habrá otro eclipse antes del solar de agosto de 2027?

El día 6 de febrero de 2027 ocurrirá otro eclipse solar anular que formará el conocido “anillo de fuego”, que será visible principalmente en Sudamérica en el cono sur (Chile, Argentina y Uruguay) y África.

Precauciones para poder ver el eclipse solar de 2027

Para poder observar el eclipse solar total y el eclipse anular de 2027, es necesario tomar en cuenta varias medidas para mantener a salvo la vista y no sufrir afectaciones por observar este fenómeno de manera directa y sin protección: