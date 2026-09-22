Qué es la Universidad del Perreo: el lugar donde le ofrecieron beca completa a Aleks Syntek

Universidad del Perreo. El proyecto musical del artista Wisin le hizo llegar una invitación a Aleks Syntek. (@wisin/X)

La Universidad del Perreo del artista puertorriqueño Wisin, le hizo llegar mediante un comunicado a Aleks Syntek que contaba con una beca completa para cursar estudios en su totalidad en la institución. Dentro del mensaje a Raúl Alejandro Escajadillo Peña, nombre real de Aleks Syntek, le hicieron saber que contaba con matrícula completa, acceso a todas la cátedras, además de un lugar reservado en primera fila para la clase magistral del semestre.

¿Qué es la Universidad del Perreo de Wisin?

Esta Universidad no se trata de un lugar a como muchas personas podrían haberse imaginado. La “casa de estudios” ubicada en Cayey, Puerto Rico, se trata de un proyecto musical, conceptual y de marketing que inició el artista Wisin para promover, difundir y preservar la historia del reguetón. De hecho, su sede es en referencia al lugar de nacimiento del reguetonero Wisin.

La noticia de la existencia de una Universidad del Perreo causó gran revuelo, pues se creyó en su momento que se trataba de una institución real, pues incluso dentro del ejercicio de ficción, se incluyeron asignaturas y materias con nombres alusivos al género del reguetón.

¿Cuáles son las materias que ofrece la Universidad del Perreo?

Historia del Reggaetón: Estudio de los orígenes, evolución y momentos clave del género.

Estudio de los orígenes, evolución y momentos clave del género. Ritmo Aplicado: Análisis práctico de los tiempos, compases y estructuras musicales urbanas.

Análisis práctico de los tiempos, compases y estructuras musicales urbanas. Epistemología del Flow: Reflexión teórica sobre el estilo, la lírica y la ejecución vocal.

Reflexión teórica sobre el estilo, la lírica y la ejecución vocal. Perreo Intenso (I, II y III): Materias especiales incorporadas dentro de su programa y asignadas de forma simbólica en becas recientes.

Materias especiales incorporadas dentro de su programa y asignadas de forma simbólica en becas recientes. Laboratorio de Flow y Ritmo: Espacio práctico de experimentación sonora.

Igualmente, la Universidad tendría un Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana, así como los laboratorios de Flow y Ritmo y una biblioteca de bajos y 808s.

¿Quiénes son los profesores de la Universidad del Perreo?

En cuanto a los profesores, se trata de los artistas de reguetón que hacen su aparición en el “primer semestre” de la Universidad, siendo este el lanzamiento del álbum que lleva el nombre de la institución ficticia.

Wisin: Decano / Profesor Sandunga

Decano / Profesor Sandunga Ivy Queen: Profesora de Liderazgo, Presencia y Expresión Femenina

Profesora de Liderazgo, Presencia y Expresión Femenina Franco El Gorila: Profesor de Potencia Vocal y Ejecución Urbana

Profesor de Potencia Vocal y Ejecución Urbana Don Chezina: Profesor de Técnica y Agilidad Vocal (y la lección de Rewind Selecta )

Profesor de Técnica y Agilidad Vocal (y la lección de ) Jowell y Randy: Profesores de Guayoteo Avanzado

Profesores de Guayoteo Avanzado Trébol Clan: Al frente de Discoteca Aplicada

Al frente de Discoteca Aplicada Jory Boy: Encargado de Romanticismo Urbano

Encargado de Romanticismo Urbano Juanka El Problematik: Profesor de Chanteo y Dominio Lírico

Profesor de Chanteo y Dominio Lírico Kapo y El Bogueto: Identificados dentro del concepto como alumnos destacados / nueva generación

Incluso, la admisión de la Universidad guarda especial detalle en los aspectos que hagan pasar por legítima a este proyecto musical como una institución académica de verdad.

Pre-admisión a la Universidad del Perreo. Mensaje de pre-registro de admisión para estudiar en la Universidad del Perreo. Proyecto musical de Wisin. (Crónica Digital)

Una vez más, se reitera que esta no es una institución real en la cual se pueda obtener un título de reguetón o algún certificado. Se trata de un proyecto musical que al momento se encuentra conformado por un álbum, mismo que fue lanzado el 3 de septiembre de 2026.