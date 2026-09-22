¿Quién es el dueño de los Sede Café? Las nuevas cafeterías de moda en la CDMX (@sede.cafe)

Actualmente, una de las nuevas marcas que está dominando la capital de nuestro país son los pequeños locales de Sede Café.

Recientemente colaboraron con los cantantes mexicanos Nsqk y Méne por el quinto aniversario de su álbum Braille, el video promocional supera los 64 mil reproducciones y 18 mil me gusta.

¿Cuá es el concepto de Sede Café?

La esencia de Sede Café tiene inspiración en la pequeñas cafeterías neoyorquinas y el cómo estas forman parte de una rutina diaria de manera personal.

Cuenta con tres principios básico: accesibilidad, bonito y calidad.

Su primera sucursal abrió en febrero de 2024, en la Plaza Manacar y hasta febrero de 2026 se reportaron 48 sucursales activas.

¿Quién es el dueño de Sede Café?

Uno de sus cofundadores y CEO del corporativo es Javier Arrigunaga Palacios, estudió en la en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con un Maestría en Administración de Empresas en la Columbia Business School.

En el proyecto también se encuentran el nombre de Erick Lankisch Amtmann, como cofundador del proyecto, Erick estudió en el ITAM la Licenciatura de Administración con especialización en Finanzas.

¿Cuáles son los precios de sus productos?

Sede Café se pronuncia como una marca con la mejor calidad y precios accesibles en sus productos, mantiene el concepto “para llevar” para acompañar a sus clientes y disfrutar los momentos, sus precios rondan entre los $15 a los $59 pesos.

Siendo el producto más económico el café del día que ronda entre los $15 a $25 pesos.