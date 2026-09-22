Luis Miguel y Coca-Cola ¡Quieren quitar a Luismi de la publicidad de Coca-Cola! Denuncian ante COFEPRIS la campaña de ‘El Sol de México’ (X: @LMXLM)

La organización El Poder del Consumidor presentó una denuncia ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en contra de la campaña publicitaria “Coca-Cola: 100 años junto a México”, protagonizada por el cantante Luis Miguel. La acción legal señala que la estrategia comercial ignora las normas sanitarias vigentes en el país.

¿Por qué se denunció la campaña publicitaria ante la COFEPRIS?

De acuerdo con El Poder del Consumidor, el uso de la figura de “El Sol de México” contraviene el artículo 24 Bis del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. Dicha normativa prohíbe expresamente incluir celebridades en la publicidad de productos de consumo que ostenten sellos de advertencia de exceso de azúcares y calorías.

La organización argumenta que utilizar a una figura de alcance masivo influye directamente en audiencias de todas las edades, incluidos los más jóvenes, normalizando el consumo de bebidas azucaradas vinculadas al desarrollo de enfermedades no transmisibles. Por ello, se solicitó el retiro inmediato del material publicitario.

¿Cómo es el comercial de Coca-Cola con Luis Miguel?

En el anuncio publicitario, el intérprete de “La incondicional” aparece consumiendo el refresco mientras se narra una historia en torno al siglo de presencia de la marca en el país.

Según la denuncia, esta narrativa vincula emocionalmente a la población de México con las bebidas azucaradas.

El impacto del consumo de bebidas azucaradas en México

Datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) señalan que el consumo de bebidas azucaradas en México está asociado con aproximadamente 40 mil muertes al año, representando el 6.9% de los decesos totales en personas mayores de 20 años.

De las 40 mil 842 muertes vinculadas al consumo de estas bebidas: