¿Por qué Activision desarrollará el próximo juego de Halo? Esto está pasando con Xbox y sus nuevos despidos masivos

Halo Activision ahora será la compañía encargada de desarrollar el juego. (Xbox)

Halo, el emblemático juego de disparos en primera persona, ahora será desarrollado por Activision, creadores de Call of Duty. El cambio llega como parte de una reestructuración en Xbox que también resultó en despidos masivos.

¿Por qué Xbox da a Activision control sobre Halo?

Durante la gestión de Phil Spencer como CEO, Xbox adquirió varios estudios de juegos establecidos como Activision Blizzard, Rare y Bethesda para llenar su catálogo de propiedades intelectuales originales. Como parte de su proceso de reestructuración por el que pasa Xbox bajo el mandato de su nueva directora ejectiva, Asha Sharma, el estudio ahora consolidará sus equipos de desarrolladores para reducir costos.

Esto resultó en el despido de 268 trabajadores pertenecientes a Halo Studios (antes 343 Industries), comunicados este martes 22 de septiembre en una publicación oficial. Los despidos forman parte de los 3,200 que Xbox anunció llevaría a cabo en julio como parte de una estrategia para salvaguardar el futuro de la compañía. Hasta el momento, se han llevado a cabo la mitad.

El cambio más grande que llega con este anuncio es que será Activision, estudio detrás de Call of Duty que Xbox adquirió en 2023, el encargado de desarrollar los próximos juegos de Halo. Los desarrolladores deberán conformar un equipo separado de aquel que se encargo de trabajar en el shooter anual por el que son conocidos. En cuanto a los trabajadores restantes de Halo Studios, la compañía dijo que continuarán trabajando en otros proyectos de Xbox pero no especificó si el sello desaparecerá por completo.

Otros cambios también llegan con el anuncio. Activision también se encargará de supervisar el trabajo de otros equipos que incluyen a Rare (creadores de Banjo-Kazooie) y World’s Age (Age of Empires). Además, se moverá a Obsidian (quienes trabajan en el nuevo juego de Fallout) bajo Bethesda y a Turn 10 (Forza Motorsport) a Playground Games (Fable y Forza Horizon). Undead Labs (State of Decay) fue vendido y es posible que Ninja Theory (Hellblade) cierre después de que no se encontró un comprador interesado.