Mariana Treviño ¿Por qué Mariana Treviño no estará en la próxima función de Mentiras All-Stars? (Cuartoscuro)

Un episodio polémico envuelve al elenco de Mentiras All-Stars, teniendo en el centro de la controversia a Mariana Treviño. La actriz se encuentra en medio de especulaciones tras darse a conocer un presunto altercado detrás de escenario, situación que habría provocado que su participación fuera descartada para la próxima presentación del musical, programada para el 8 de noviembre en el Auditorio Nacional.

¿Qué pasó con Mariana Treviño detras de escena?

De acuerdo con información compartida por el periodista de espectáculos Jorge Carbajal en su programa En Shock, el incidente ocurrió a raíz de una serie de fallas técnicas y problemas con el vestuario tras bambalinas. Según la versión de Carbajal, la molestia de Treviño escaló hasta una agresión física en la que supuestamente abofeteó a una de las vestuaristas de la producción.

Carbajal señaló incluso que algunas personas ubicadas en las primeras filas del teatro alcanzaron a presenciar lo sucedido. Pese a la tensión del momento, la actriz regresó al escenario para concluir con su acto con total normalidad.

La ausencia de Mariana Treviño en Mentiras All-Stars

En su reporte, el periodista argumentó que este altercado habría sido la causa directa por la cual la producción decidió prescindir de Mariana Treviño para la fecha del 8 de noviembre en el Auditorio Nacional.

Hasta el momento se desconoce si la medida corresponde a un veto definitivo del proyecto o únicamente a una salida temporal para esa función en específico.

Trascendió además que la integrante del equipo de vestuario estaría analizando la posibilidad de proceder legalmente. Cabe destacar que la información vertida por Jorge Carbajal se mantiene como una versión no verificada, ya que ni la producción del musical ni la actriz han emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir lo que ocurrió tras bambalinas.