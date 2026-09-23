Candlelight Día de Muertos en CDMX: fechas, precio y dónde podrás disfrutar del concierto a la luz de las velas que no te puedes perder este año

Las festividades del mes de noviembre en la capital del país siempre traen sorpresas y nuevas propuestas. Para este año, la cartelera cultural de la Ciudad de México suma una experiencia que promete poner la piel chinita y sacar una que otra lágrima más de uno: la edición especial de Candlelight Día de Muertos. Un espectáculo íntimo donde la tradición y los arreglos sinfónicos se encuentran bajo el tenue resplandor de miles de luces.

La cita para este show será en El Cantoral, recinto ubicado en Coyoacán que vestirá sus espacios con una atmósfera mágica iluminada por velas, mientras un talentoso cuarteto de cuerdas rinde homenaje a los recuerdos y a las almas que nos visitan en estas fechas.

De Coco a Thriller: Un repertorio entre lo terrorífico y lo entrañable

Si creías que solo escucharías marchas fúnebres o melodías solemnes, la propuesta de este espectáculo viene con un repertorio musical diseñado para conectar con distintas generaciones, logrando un equilibrio único entre el cine pop de suspenso y las canciones que forman parte de la cultura mexicana.

Por un lado, los amantes del cine fantástico y de terror disfrutarán de reinterpretaciones acústicas de temas icónicos como Los Locos Addams, Ghostbusters, el entrañable tema de Harry Potter (Hedwig’s Theme), un recorrido por las piezas clave de El Extraño Mundo de Jack y hasta Thriller de Michael Jackson.

Día de Muertos: la esencia de la tradición mexicana en vivo

El momento más emotivo de la función llegará con los acordes dedicados a nuestras raíces. La música tradicional resonará con fuerza mediante ejecuciones de obras cumbre como Dios Nunca Muere, La Martiniana, La Bruja y la inconfundible La Llorona. Además, el tributo a la memoria colectiva se complementará con los entrañables temas de la película Coco, incluyendo Recuérdame y El latido de mi corazón, garantizando sacar más de una lágrima a los asistentes.

Horarios y boletos para El Cantoral

Si buscas un plan diferente para celebrar estas fechas en la capital, este evento se perfila como una de las mejores actividades en CDMX para Día de Muertos. La experiencia está pensada para disfrutarse en pareja, con amigos o en familia.

Lugar: Sala El Cantoral

Sala El Cantoral Fecha: 1 de noviembre de 2026

1 de noviembre de 2026 Horarios disponibles: 15:30 h, 18:00 h y 20:30 h

15:30 h, 18:00 h y 20:30 h Costo de los accesos: Desde $345.00 MXN

Desde $345.00 MXN Venta de boletos: Disponibles directamente a través de la plataforma Fever

Celebrar la vida y la memoria a través del arte es una de las costumbres más bellas de nuestra cultura, y esta propuesta musical ofrece la pausa perfecta para recordar a quienes se nos adelantaron en el camino bajo un escenario envuelto en luz y armonía.