Día del vino: ¿Cuándo se celebra y qué significa para México?

Día del Vino Detrás de cada botella hay una industria unida que todos los días trabaja bajo buenas prácticas. (Especial)

Hoy, el sector vitivinícola es considerado la segunda fuente de empleo más importante del sector agrícola y su cadena productiva involucra a más de 500 mil jornales, de acuerdo con datos del Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV).

¿Cuándo se celebra el Día del Vino en México?

Este 7 de octubre, México celebrará el Día del Vino Mexicano, una fecha para reconocer a una industria que lleva el nombre del país a través de sus vinos, pero que también genera bienestar, empleo y desarrollo económico.

Elegir vino mexicano es impulsar lo «Hecho en México». Es respaldar la generación de empleo para miles de profesionales que trabajan apasionadamente, desde el campo hasta la mesa, para darnos el orgullo de brindar con lo mejor de nuestra tierra.

Detrás de cada botella hay una industria unida que todos los días trabaja bajo buenas prácticas, comprometida con la sostenibilidad, con las personas que forman parte de ella y con el desarrollo de las regiones y comunidades en donde producimos.”, señaló Salomón Abedrop, presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola.

¿Qué significa para México el Día del Vino?

México brinda por su vino: una industria que genera más de 500 mil empleos y ya conquista el mercado nacional con 4 de cada 10 botellas

La conmemoración busca reconocer el trabajo de una actividad vitivinícola que comenzó en México hace más de 500 años y que, particularmente en las últimas décadas, ha dado cosechas importantes: hoy, 39 de cada 100 botellas que se consumen en el país ya son mexicanas, existen más de 550 proyectos vitivinícolas en 17 estados productores, se destinan 9,477 hectáreas a la producción de uva industrial y el consumo alcanza 1.5 litros per cápita.

Ese posicionamiento también se construye desde la calidad. Los vinos mexicanos han incrementado su presencia y reconocimiento en concursos internacionales; tan sólo en 2025 obtuvieron más 1,000 medallas, 25% más que el año anterior, de acuerdo con el CMV. Pero el impacto de la industria ya no termina en la botella.

Alrededor del vino mexicano se ha desarrollado un ecosistema que conecta campo, gastronomía, restaurantes, hotelería, comercio y turismo, convirtiéndose también en una fuente de experiencias y desarrollo regional.

“El vino mexicano articula todo un ecosistema de actividades que conecta al campo, la industria, la gastronomía, la hospitalidad y el turismo. Para la Secretaría de Turismo es un orgullo sumarse a estos esfuerzos que buscan fortalecer la cadena de valor y la competitividad del sector. Detrás de cada botella de vino mexicano hay una historia, un territorio y el trabajo de muchas personas; una riqueza que también vale la pena descubrir y vivir de cerca en cada destino”, destacó Raúl Jazo, director de Desarrollo de Reuniones, en representación de la Secretaría de Turismo.

México cuenta actualmente con ocho rutas enoturísticas consolidadas que conectan bodegas y viñedos con restaurantes, hoteles, productores locales y experiencias alrededor de cada territorio. La dimensión de este fenómeno puede observarse en algunos de los principales estados productores.

Baja California, recibe alrededor de 850 mil visitantes al año, con una derrama de 3,600 millones de pesos asociada al enoturismo, mientras que en Querétaro, la Ruta Arte, Queso y Vino recibe 1.2 millones de visitantes anuales y genera una derrama enoturística estimada en 4 mil millones de pesos.

“La industria vitivinícola tiene una relevancia económica importante para el país por el valor agregado que genera y por su capacidad para impulsar empleos a lo largo de toda la cadena, desde el campo hasta las familias que forman parte de ella. El reto es seguir fortaleciendo a la industria nacional, sumar a más bodegas y dar a conocer la calidad con la que hoy se produce vino en México”, señaló Eduardo Ayala, titular del Sector Bebidas, Deporte, Turismo Verde, Ciclismo y Montañismo, en representación de la Secretaría de Economía.

Octubre: México elige bAunque el 7 de octubre será el momento central de la celebración, el Día del Vino Mexicano se extenderá este año con una agenda de actividades que busca llevar el vino nacional a más mesas, consumidores y espacios de negocio.

Del 30 de septiembre al 16 de octubre, restaurantes, wine bars, bodegas e instituciones se sumarán con cenas maridaje, experiencias de mixología, catas, promociones y activaciones especiales.

Con el apoyo de CANIRAC, restaurantes participantes ofrecerán distintas experiencias para incentivar que más consumidores descubran, prueben y elijan etiquetas nacionales. Promociones especiales de descorche en restaurantes que van desde 0 a 100 pesos por botella, para que los consumidores lleven sus botellas o consuman en el sitio el vino mexicano encartado, también habrá promociones especiales en copeo.

“Los restaurantes somos una parte importante de la cadena de valor del vino mexicano: somos el espacio donde una etiqueta se descubre, se recomienda y se convierte en una experiencia. Sumarnos al Día del Vino Mexicano es también una forma de respaldar a nuestros productores y fortalecer el consumo nacional. Este año, restaurantes de todo el país participarán con promociones y experiencias especiales para invitar a más mexicanos a conocer y elegir nuestros vinos”, señaló Claudia Ramírez, Presidenta Ejecutiva de CANIRAC.

¿Qué actividades habrá por el Día del Vino?

La agenda también tendrá un componente de profesionalización y desarrollo de negocio. El 6 de octubre se realizará la masterclass “Actualidad del Vino Mexicano”, dirigida a sommeliers y al sector HORECA, mientras que los días 6 y 7 tendrá lugar la Fábrica de Negocios, desarrollada con GS1 México para vincular bodegas nacionales con grandes compradores y distribuidores y generar nuevas oportunidades comerciales.

El 7 de octubre, productores, autoridades y representantes de la industria se reunirán para la celebración oficial del Día del Vino Mexicano, en reconocimiento a quienes forman parte de una cadena que comienza en el campo y se extiende hacia la gastronomía, el comercio y el turismo. La celebración mostrará también las distintas formas en que el vino mexicano se integra a nuevas experiencias de consumo.

La programación incluye actividades con chefs y restaurantes, wine bars y una cata especial con el Museo del Chocolate MUCHO; además de la conferencia “La ciencia detrás del vino”, el 14 de octubre en el Instituto de Química de la UNAM, y el Salón del Vino Mexicano, el 16 de octubre, con catas guiadas y una muestra comercial de etiquetas provenientes de distintos estados productores.

“Tenemos más regiones productoras, más proyectos, más etiquetas y un consumidor cada vez más interesado en conocer lo que México está haciendo. El siguiente paso es conseguir que ese orgullo también se refleje en nuestras decisiones de compra. Este 7 de octubre queremos hacer una invitación muy sencilla: cuando elijas vino, elige vino mexicano”, agregó Abedrop.

En paralelo, #EligeVinoMexicano llevará la conversación a plataformas digitales con contenidos, experiencias y activaciones dirigidas a nuevas audiencias. El objetivo es que el Día del Vino Mexicano trascienda la efeméride y se consolide como una plataforma para impulsar el conocimiento, consumo y comercialización del vino producido en el país.