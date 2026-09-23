“Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido”: fechas, preventa y cuánto cuestan los boletos que todo potterhead desea

El universo mágico prepara su llegada con una de las producciones más esperadas del año. Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido hará su debut oficial en tierras mexicanas durante este otoño, transformando uno de los pulmones verdes más conocidos de la capital en un escenario sacado directamente del mundo de las varitas.

Si alguna vez soñaste con adentrarte entre los árboles oscuros sin temor a recibir un castigo de Argus Filch, esta es tu oportunidad. El evento abrirá sus puertas el próximo 23 de octubre en el Parque Naucalli, ubicado en el Estado de México, ofreciendo un recorrido nocturno inmersivo diseñado para fans de todas las edades.

Un kilometro mágico en el Parque Naucalli

La propuesta busca trasladar la atmósfera de las películas de Harry Potter y Animales Fantásticos a un entorno natural. A lo largo de un trayecto al aire libre de 1 km de extensión, la combinación de iluminación escénica, efectos de sonido y escenografía temática permitirá a los asistentes interactuar con el entorno.

Durante la caminata, los visitantes podrán encontrarse cara a cara con diversas criaturas mágicas, entre las que destacan Hipogrifos, Nifflers (Escarbatos) y unicornios, además de recrear momentos icónicos de la saga.

El concepto llega a México tras registrar más de tres millones de asistentes en sedes internacionales como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Singapur y Chile, convirtiéndose en un fenómeno global de entretenimiento interactivo.

Cerveza de mantequilla y mercancía exclusiva al finalizar el recorrido

La experiencia no concluye al terminar el sendero. Al final de la caminata, los asistentes llegarán a una aldea temática acondicionada con puestos gastronómicos. En este espacio se podrá probar la famosa cerveza de mantequilla (Butterbeer), así como otros snacks inspirados en el Wizarding World.

Asimismo, la villa contará con una tienda oficial donde se comercializará mercancía exclusiva y productos coleccionables de la franquicia, ideales para quienes buscan llevarse un recuerdo de su visita.

Preventa y boletos para la Experiencia del Bosque Prohibido

Debido a que el evento estará disponible únicamente por una temporada limitada, la demanda se prevé alta entre la comunidad potterhead y el público general.

Fechas clave para conseguir tus entradas:

Registro en lista de espera: Ya se encuentra disponible en la plataforma oficial del evento para obtener acceso anticipado

Ya se encuentra disponible en la plataforma oficial del evento para obtener acceso anticipado Venta general de boletos: Arranca formalmente el 29 de septiembre de 2026

Arranca formalmente el Gran apertura: El recorrido abrirá al público a partir del 23 de octubre de 2026

El proyecto es impulsado por Warner Bros. Discovery Global Experiences en colaboración con Fever, la plataforma de descubrimiento de ocio y eventos en vivo.