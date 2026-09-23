Precios especiales de Sam’s Club del 21 al 27 de septiembre de 2026: productos y precios

Precios especiales en Sam's Club del 21 al 27 de septiembre Foto: La Crónica

Si estás pensando en surtir la despensa, comprar artículos para la casa o aprovechar alguna promoción de tecnología, esta semana Sam’s Club tiene distintas opciones con precios especiales para sus socios.

Las ofertas estarán vigentes del 21 al 27 de septiembre de 2026, aunque no todas las promociones tienen exactamente la misma vigencia.

La variedad es amplia ya que hay productos de despensa, artículos para el hogar, útiles escolares, cuidado personal, limpieza y alimentos para mascotas. También continúa una campaña especial de tecnología durante septiembre.

¿Cuáles son las ofertas de Sam’s Club del 21 al 27 de septiembre?

Entre las opciones que aparecen durante esta semana hay artículos de consumo cotidiano, alimentos y productos que pueden comprarse en paquetes grandes.

Estos son algunos de los productos destacados de esta semana:

Papel higiénico Kleenex Cottonelle Soft Care , 40 rollos: baja de $260.85 a $219.95 .

, 40 rollos: baja de $260.85 a . Mondadientes de madera Pingüino , 15 cajas con 250 piezas: de $203.57 a $153.45 .

, 15 cajas con 250 piezas: de $203.57 a . Lápices de colores Prismacolor Junior , dos paquetes de 24 piezas: $367.24 .

, dos paquetes de 24 piezas: . Marcadores Sharpie punta fina , 25 piezas: $342.71 .

, 25 piezas: . Plumones Paper Mate Pincelin , dos paquetes con 12 piezas: $128.89 .

, dos paquetes con 12 piezas: . Juego de geometría Barrilito , cinco piezas: $91.04 .

, cinco piezas: . Cereal Honey Bunches con Almendras , 1.13 kg: $219.93 .

, 1.13 kg: . Ensalada de atún Tuny con mayonesa , ocho piezas: $163.68 .

, ocho piezas: . Atún en aceite Tuny clásico , ocho piezas: $166.74 .

, ocho piezas: . Frutsi surtido , 24 piezas de 250 ml: $107.41 .

, 24 piezas de 250 ml: . Café soluble Member’s Mark liofilizado 100% colombiano, 300 g: $211.76 .

liofilizado 100% colombiano, 300 g: . Leche deslactosada Alpura , 12 piezas de un litro: $317.13 .

, 12 piezas de un litro: . Detergente líquido Member’s Mark , 10 litros: $263.92 .

, 10 litros: . Alimento para perro Member’s Mark, 25 kg: $612.76.

¿Hay ofertas de tecnología en Sam’s Club?

Sí. Además de los productos que aparecen con precios especiales durante esta semana, Sam’s Club mantiene una campaña de tecnología identificada como “Estrena ahora”, cuya vigencia será del 13 al 30 de septiembre de 2026.

La oferta tecnológica se suma a otras categorías de la tienda, entre ellas línea blanca, hogar y productos exclusivos en línea. Sin embargo, la disponibilidad puede cambiar dependiendo del artículo y del inventario.

Por ello, si la intención es comprar una pantalla, computadora, electrodoméstico u otro artículo de tecnología, no basta con identificar una promoción general; también será necesario revisar el producto específico, su precio actualizado, la vigencia y las condiciones de pago.

¿Hay meses sin intereses en las promociones?

Y hablando de condiciones de pago...algunos productos pueden contar con la posibilidad de pagar a meses sin intereses, aunque esta condición no necesariamente aplica a todos los artículos.

El plazo y los requisitos pueden cambiar dependiendo del producto y del método de pago utilizado.

Por eso, antes de considerar una compra a meses como parte del ahorro, te sugerimos revisar las condiciones específicas de la promoción y confirmar que el precio anunciado sea el mismo al momento de finalizar la operación.