Mariana Treviño Mariana Treviño confirma que sí regresa a Mentiras All-Stars y surge video de su presunto altercado con vestuarista (Instagram: @oficial_mentiras)

Tras la ola de rumores sobre un presunto altercado detrás de escena en Mentiras All-Stars, la actriz Mariana Treviño se vio envuelta en la polémica por las versiones en redes sociales que aseguraban que había abofeteado a una integrante del equipo de vestuario durante una presentación en Los Ángeles, California.

Ante las especulaciones, el productor Alejandro Gou salió a aclarar la situación.

Video del supuesto altercado de Mariana Treviño

A raíz de lo expuesto por el periodista de espectáculos Jorge Carbajal, se señalaba un supuesto altercado entre Treviño y una vestuarista durante una función en California. Sin embargo, en un video difundido en redes sociales donde se observa a la actriz, quien interpreta al personaje de Lupita, únicamente se aprecian dificultades con el vestuario sobre el escenario.

Vaya, pues al parecer Mariana Treviño si le metió unos chingazos al staff de vestuario. Si bien no se ve una cachetada, manotazos hubo.



Ufff....un rumor más 😮‍💨#Mentiras #MentirasElMusical #MarianaTreviño pic.twitter.com/QLam9mVeWv — Jesseween & THAT (@Jessy_asinomas) September 22, 2026

En ningún momento se observa la supuesta bofetada; por el contrario, se distingue un manoteo por la prisa del cambio, descartando una agresión física.

Por el momento, la actriz no ha aclarado la situación de forma directa.

¿El productor Alejandro Gou castigó a Mariana Treviño?

Ante las especulaciones sobre posibles sanciones contra la actriz, el productor Alejandro Gou habló públicamente para desmentir las versiones.

Gou señaló que son puros chismes y explicó que él estuvo presente durante los hechos. De acuerdo con el productor, el motivo de la molestia de Treviño ocurrió al caracterizarse como Lupita: al colocarle la peluca en escena, esta se cayó y la actriz la aventó, lo que llevó al público a malinterpretar la acción como un manotazo hacia el personal de vestuario.

Asimismo, Gou enfatizó que, de haber existido un problema real, él habría intervenido de inmediato. Reiteró que en su compañía está estrictamente prohibido que los actores agredan al personal, destacando que la integridad del staff es la prioridad y debe existir respeto mutuo.

¿Mariana Treviño seguirá en Mentiras All-Stars?

Luego de las versiones sobre una supuesta sanción o suspensión que le impediría participar en las próximas fechas, la actriz confirmó a través de sus redes sociales que continuará en la obra y sumó su participación para la función programada este 8 de noviembre en el Auditorio Nacional.