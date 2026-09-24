Dragon Ball Super: Beerus Dragon Ball Super: Beerus ¿Cuándo se estrena su primer capítulo y cómo podrá verse en streaming? (X: @animetv_jp)

Dragon Ball Super finalmente cuenta con una fecha de estreno para el remake que forma parte del universo creado por Akira Toriyama. Con la llegada de Dragon Ball Super: Beerus, la franquicia presenta uno de los estrenos de anime más esperados por los fanáticos de los super saiyajin.

¿Cuándo se estrena el primer capítulo de Dragon Ball Super: Beerus?

El tan esperado remake de Dragon Ball Super tendrá un adelanto el próximo 8 de octubre dentro de un panel especial en la New York Comic-Con 2026. Posteriormente, el primer capítulo se estrenará oficialmente el domingo 11 de octubre en las cadenas de televisión de Japón, manteniendo a partir de esa fecha una emisión semanal cada domingo.

¿En qué plataforma de streaming se podrá ver el remake de Dragon Ball Super?

Para los fanáticos, la duda sobre dónde verlo por streaming queda resuelta. Aunque se prevé su llegada a la plataforma de Crunchyroll con episodios en su idioma original y subtítulos, está confirmado que el estreno llegará a Amazon Prime Video tan solo un día después de su emisión en Japón, es decir, a partir del 12 de octubre.

¿De qué trata Dragon Ball Super: Beerus?

La trama relata los eventos en torno al temible Dios de la Destrucción del Universo 7, Beerus, junto a su fiel asistente Whis, para profundizar en la exploración de los 12 universos. Por su parte, Goku y Vegeta tendrán que enfrentar distintos retos e investigar los misterios relacionados con el origen y la jerarquía de los dioses de la destrucción.

Además, la historia abordará la resurrección de Freezer y el Torneo de Champa.

Para esta edición, Toei Animation cuenta en este remake con escenas extendidas y mejoras en la calidad artística y de animación, reconstruyendo la historia por completo.

En palabras del productor de Dragon Ball, Akio Iyoku, el equipo ha trabajado muy duro para darle a la saga de Beerus una calidad excelente mediante las últimas técnicas de animación.

El objetivo es ofrecer una gran experiencia tanto para los fanáticos más antiguos como para quienes se interesan por primera vez en el universo de Dragon Ball.