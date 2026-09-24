Pieza de arte “Foráneo” del Museo Carrillo Gil genera polémica en redes: ¿Cuál es y qué dijo la artista al respecto?

"Foráneo" Obra de María Fernanda Enríquez premiada en el ENAJ. (@Carrillo_Gil)

Una pieza de arte se ha convertido en tendencia a causa de su aspecto cotidiano. La obra fue parte de aquellas premiadas por el estado de Aguascalientes como parte de el del Encuentro Nacional de Arte Joven.

¿Qué es “Foráneo”, pieza de arte que se ha convertido en tendencia?

El Encuentro Nacional de Arte Joven, organizado por Aguascalientes, tiene como objetivo estimular la creación artística de jóvenes. El certamen seleccionó 40 obras de mil 78 envíos pertenecientes a 696 artistas —438 mujeres y 258 hombres— de todo el país. Asimismo, seleccionó cuatro propuestas ganadoras con premios de adquisición.

Este año, una de las obras seleccionadas fue “Foráneo” de la artista María Fernanda Enríquez Martínez, originaria den Cuernavaca, Morelos. Esta muestra una caja de huevos llena de equipaje envuelto con periódicos y amarrada con mecate.

La obra se convirtió en tendencia cuando muchos usuarios de redes sociales pensaron que se trataba de una caja de cartón real, al estilo de los readymades de Marcel Duchamp. El más famoso es aquel titulado “Fuente” que consiste en un mingitorio real con pocas modificaciones. Sin embargo, la pieza está hecha con cerámica.

Según la descripción que hace el propio museo, la obra “alude a los procesos migratorios que tienen lugar en contextos de precariedad urbana, violencia e inestabilidad social”. La propia artista dice que se trata sobre “la gente foránea, la gente que tiene que transitar de un lugar a otro” y sobre sueños que pueden “cumplirse o no volverse reales”

La exposición se presentó inicialmente en Aguascalientes, en la Casa de la Cultura Víctor Sandoval, a partir del 19 de abril de 2026. De manera reciente, de movió al Museo de Arte Carrillo Gil, en Ciudad de México, donde permanecerá hasta el 10 de enero de 2027.

Conoce a María Fernanda Enríquez y Patricia Fuentes, artistas premiadas de la XLVI muestra del ENAJ. La pieza "Foráneo", de María Fernanda Enríquez, alude a los procesos migratorios que tienen lugar en contextos de precariedad urbana, violencia e inestabilidad social. https://t.co/UDg6hB7CHo — Museo de Arte Carrillo Gil (@Carrillo_Gil) September 22, 2026

Puedes visitar la obra junto con el resto de la exposición de martes a domingo en un horario de 10:00 a 18:00 horas en el tercer piso del museo, ubicado sobre avenida Revolución 1608, en el barrio de San Ángel.